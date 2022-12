Cyclisme : Après son calvaire, Alaphilippe se fait sèchement tacler par son patron

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patron de l'équipe Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere a encore piqué au vif Julian Alaphilippe, auteur d'une dernière saison décevante. Le manager de 67 ans a appelé le coureur français à se reprendre l'année prochaine, notamment lors des Classiques ardennaises et flandriennes. Un message bien reçu par Marion Rousse, qui a tenu à lui répondre il y a quelques jours.

Liège-Bastogne-Liège a marqué un tournant dans la saison de Julian Alaphilippe. Victime d'une terrible chute, le coureur français a loupé le Tour de France, l'un de ses grands objectifs de l'année. En fin de saison, il a également cédé son maillot de champion du monde à Remco Evenepoel, son coéquipier chez Quick-Step. En 2023, Alaphilippe donnera sa priorité aux Classiques, notamment au Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.

« Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche »

Patron de l'équipe Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere n'hésite pas à lui mettre la pression. « Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose. Oui, il a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse » avait-il déclaré il y a quelques jours. Et dans un entretien à la RTBF ce lundi, le manager lui a envoyé un nouveau message.

Le patron de la Quick-Step en remet une couche

« Les coureurs sont bien payés mais il faut un retour sur investissement. Quand on regarde son palmarès en termes de victoires ces dernières années, c'est plutôt sur la pente descendante. Cela ne suffit pas. Il faut être à la hauteur de son contrat. Je pense que le Julian du top niveau est capable d'être là. Quand il a commencé à obtenir des résultats au haut niveau, à la Flèche Wallone, à Liège, sur le Tour de France,... il n'y avait pas des coureurs comme Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Roglic. Il était très explosif mais les autres sont ensuite arrivés et la concurrence est beaucoup plus rude » a confié Lefevere au sujet d'Alaphilippe.

