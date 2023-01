Cyclisme : Coup de tonnerre pour l’avenir de Thibaut Pinot ?

Arnaud De Kanel

Au fil des années, Thibaut Pinot a gagné sa place dans le coeur des Français qui en ont fait leur chouchou. Le coureur de la Groupama-FDJ prend de l'âge et il laisse le flou régner à propos de la date de sa retraite. Les départs de certains de ses coéquipiers pourraient le pousser à arrêter plus tôt que prévu...

Et si Thibaut Pinot disputait la dernière saison de sa magnifique carrière en 2023 ? Le chouchou des Français a été très touché psychologiquement suite à son échec sur le Tour de France en 2019. Proche de succéder à Bernard Hinault, le Franc-Comtois avait du abandonner sur blessure lors de l'ultime étape de montagne qui lui était promise. Depuis, il ne joue plus les classements généraux sur les Grands Tours dans l'optique de prendre du plaisir sur le vélo. En 2023, il ne sait pas encore s'il s'agira ou non de sa dernière saison dans le peloton.

🇫🇷 C'est cadeau : les 500 derniers mètres de la montée vers le sommet du Tourmalet et la sublime victoire de Thibaut Pinot ! ▶️ Revivez la 14e étape du Tour de France 2019 en vidéo : https://t.co/Vdh3WpDG8i pic.twitter.com/OeassM1Vkk — francetvsport (@francetvsport) April 10, 2020

Pinot à la retraite fin 2023 ?

A 32 ans, Thibaut Pinot a encore quelques belles années devant lui, notamment quand on voit ce dont a été capable de réaliser Alejandro Valverde. Mais voilà, le coureur de la Groupama-FDJ est trop souvent lâché par son corps et cela impacte également son état psychologique. A bout, il pourrait dire stop à l'issue de la saison 2023. « Si c'est ma dernière année ? Je ne sais pas... Pour l'instant, je ne me pose pas trop la question. Je suis en fin de contrat l'an prochain donc on verra en milieu d'année. Je suis content déjà d'avoir retrouvé du plaisir sur le vélo. Je suis beaucoup plus détendu. Je sens que j'ai moins de pression aussi. L'équipe n'est plus dirigée sur moi comme elle l'était avant. C'est beaucoup moins stressant » a-t-il avoué en conférence de presse.

«C'est assez dur de voir tout mon groupe partir à la retraite»