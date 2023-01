Pinot annonce sa retraite... Il lâche une nouvelle bombe

Arnaud De Kanel

Cette semaine, Thibaut Pinot a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Le coureur franc-comtois veut tout de même réussir son jubilé et remporter des courses en 2023. L'une d'entre elles retient particulièrement son attention, et s'il venait à la remporter, il pourrait revenir sur sa décision.

C'était pressenti depuis quelques temps car il avait longtemps laissé planer le doute et c'est désormais officiel, Thibaut Pinot prendra sa retraite à l'issue de la saison. Or, le coureur cycliste de la Groupama-FDJ explique qu'il existe une possibilité qui pourrait le faire changer d'avis.

«La seule possibilité pour que je continue, ce serait d'être champion de France»

Cette possibilité, elle réside dans le championnat de France. En effet, Thibaut Pinot court après le maillot bleu blanc rouge depuis des années, en vain. En cas de titre, il pourrait donc poursuivre le bonheur d'une saison pour arborer fièrement son maillot. C'est ce qu'il a révélé dans l'émission Bartoli Time sur RMC : « Pour la petite anecdote, j'ai fait un pari avec quelques copains de l'équipe. La seule possibilité pour que je continue, ce serait d'être champion de France. Pour porter le maillot bleu-blanc-rouge pendant un an. On va dire que ce serait la seule condition pour que je continue peut-être en 2024. (...) Faire un an avec le maillot bleu-blanc-rouge, ça a toujours été un rêve pour moi . » Alors, Marc Madiot pourrait lui proposer un contrat exceptionnel.

