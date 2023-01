Thibaut Pinot lâche une bombe et s’explique

Thibault Morlain

La saison 2023 de cyclisme sera donc la dernière parmi le peloton professionnel pour Thibaut Pinot. En effet, ce jeudi, le coureur de la Groupama-FDJ a annoncé qu’il mettrait un terme à se carrière au terme de cette année. A 32 ans, Pinot va donc prochainement raccrocher, une décision expliquée dans la foulée par le principal intéressé.

Très apprécié par le public français, Thibaut Pinot avait fait vibrer les foules, notamment avec ses performances sur le Tour de France. Malheureusement, le coureur de la Groupama-FDJ a également connu de terribles déconvenues sur la Grande Boucle. Les pépins se sont alors accumulés et dernièrement, le Français n’arrivait pas vraiment à s’en sortir. La décision a donc été prise : à la fin de l’année 2023, Thibaut Pinot prendra sa retraite.

Cyclisme : «Ça va péter» avec Julian Alaphilippe https://t.co/UMRuAByMvR pic.twitter.com/p4zGkocJrJ — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

« Le point déclencheur a été ma blessure en 2021 »

L’annonce est tombée ce jeudi. Alors que Thibaut Pinot va donc arrêter le cyclisme au terme de cet exercice 2023, il s’est expliqué pour L’Equipe . Dans cet entretien, le coureur de la Groupama-FDJ a alors confié : « Le point déclencheur a été ma blessure en 2021. Là, je me suis rendu compte que c'était difficile, que je commençais à avoir de l'âge et plusieurs fois j'ai pensé arrêter. Si je retourne un peu en arrière, j'ai commencé à cogiter pendant le confinement aussi. C'était la première fois que j'avais l'impression d'être moi-même. C'étaient entre guillemets des vacances imposées, sans stress, sans pression, sans courir partout. À partir de ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions. Sur le fait que je vivais à 1 000 à l'heure, que je ne profitais pas des moments ».

« Je n'ai aucune peur d'une petite mort »