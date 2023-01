Alaphilippe violemment attaqué !

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe a vécu une année 2022 chaotique mais il n'y était pas pour grand chose. Le coureur de la Soudal-Quick Step a raté une grande partie de la saison en raison des blessures. Pour son patron, Patrick Lefévère, Alaphilippe lui doit une revanche et il ne doit pas se cacher derrière le malheur qui lui est arrivé...

Pour sa deuxième année en tant que champion du monde, Julian Alaphilippe a vécu un véritable calvaire. Enchainant les chutes et les blessures, la star du peloton n'a remporté aucune course majeure en 2022. La saison prochaine, Patrick Lefévère l'attend au tournant. Le patron de la Soudal-Quick Step a attaqué le Français.

Julian Alaphilippe commencera sa saison 2023 sur le Challenge de Majorque fin janvier. La suite de son programme annoncé : Ardèche & Drome ClassicStradeTirrenoMilan San Remo E3Gent-WevelgemA Travers la FlandreTour des FlandresAmstelFleche WallonneLiègeTour de France pic.twitter.com/bOBRURMtBe — Le Gruppetto (@LeGruppetto) January 6, 2023

«C'est plutôt sur la pente descendante»

« Les coureurs sont bien payés mais il faut un retour sur investissement. Quand on regarde son palmarès en termes de victoires ces dernières années, c'est plutôt sur la pente descendante. Cela ne suffit pas. Il faut être à la hauteur de son contrat. Je pense que le Julian du top niveau est capable d'être là. Quand il a commencé à obtenir des résultats au haut niveau, à la Flèche Wallone, à Liège, sur le Tour de France,... il n'y avait pas des coureurs comme Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Roglic. Il était très explosif mais les autres sont ensuite arrivés et la concurrence est beaucoup plus rude » a-t-il lâché dans un entretien accordé à la RTBF . Des propos qui font écho à ceux tenus quelques jours plus tôt dans La Dernière Heure où Julian Alaphilippe avait déjà reçu un coup de pression de son patron.

«Je veux qu'il se reprenne»