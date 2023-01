Cyclisme : Pinot snobe le Tour de France pour une incroyable raison

Arnaud De Kanel

En 2023, Thibaut Pinot ne sera pas sur les routes du Tour de France. Le coureur de la Groupama-FDJ a décidé de faire du Giro son objectif numéro un de la saison. Le Franc-Comtois compte même se mêler à la lute avec les meilleurs grimpeurs du peloton. Marc Madiot a expliqué ce qui a poussé son coureur à renoncer au Tour.

Le public français espérait revoir Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France en 2023 mais il n'en sera rien. La saison prochaine, Pinot voudra jouer la gagne sur le Giro. En 2017, il avait terminé 4ème du classement général tandis qu'il s'était mêlé à la lutte avec les favoris au bout de l'ultime étape un an plus tard en 2018 avant de poser pied à terre. Le coureur de la Groupama-FDJ axera donc sa préparation sur le Giro, renonçant ainsi à participer au Tour de France. Pour son patron Marc Madiot, Pinot ne voulait pas subir la pression qui gravite autour de lui lorsqu'il prend part à la Grande Boucle.

🇫🇷🙌 Magnifique Thibaut Pinot !!! Le Français remporte la dernière étape du Tour des Alpes et renoue avec la victoire, 1007 jours après son succès au sommet du Tourmalet et après deux ans de galère... #LesRP #TotA pic.twitter.com/6SROIOHAvr — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 22, 2022

«Je le sens épanoui, détendu, relax»

Marc Madiot connait mieux que quiconque Thibaut Pinot. En acceptant de le laisser participer au Giro à défaut du Tour de France, il sait qu'il rend un grand service à son coureur. Selon lui, le Giro pèse moins psychologiquement que le Tour pour Pinot car le public en attend moins de lui et la pression est très différente. « Il est sorti de sa période délicate. Il a renoué avec lui-même sur la saison 2022. Je sais qu'en lui permettant de retourner au Giro, je lui laisse la bride sur le cou et je le sens épanoui, détendu, relax. D'habitude quand Thibaut Pinot fait une conférence de presse, on le sent embarrassé, stressé, sur la réserve. Quand je l'ai vu arriver hier, j'ai su, même sans lui avoir parlé, qu'on va avoir du très grand Pinot. J'en suis sûr » a confié le patron de la Groupama-FDJ. Désormais, Pinot devra répondre présent sur les routes italiennes. Il se montre très confiant.

«Gagner face aux meilleurs»