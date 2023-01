Cyclisme : «Ça va péter» avec Julian Alaphilippe

Thibault Morlain

Après une saison 2022 terrible, marquée par de nombreux ennuis, Julian Alaphilippe souhaite retrouver les sommets du cyclisme mondial. En 2023, la star de la Soudal Quick-Step est alors très attendue et la question sera de savoir à quel niveau évoluera Alaphilippe après tous ses pépins. Au sein de la formation belge, on annonce en tout cas du très lourd pour le double champion du monde.

Blessure, Covid, forfait… Pour Julian Alaphilippe, la saison 2022 a été plus compliquée que jamais. En effet, les pépins se sont enchainés pour le coureur de la Soudal Quick-Step qui avait notamment été laissé de côté par ses dirigeants pour le Tour de France, estimant que le Français n’était pas à 100% de ses capacités. Ça n’a donc pas été simple pour Alaphilippe la saison dernière, lui qui a également perdu son maillot de champion du monde. Mais désormais, il faut tourner la page, passer à autre chose et revenir encore plus fort pour la saison 2023. Et visiblement, Julian Alaphilippe prépare un terrible retour en force pour ce nouvel exercice…

« Ça va être du grand Julian cette année »

En 2023, Julian Alaphilippe est très attendu, en témoignent les propos du patron de la Soudal Quick-Step, qui lui a mis de gros coups de pression dernièrement. Pour le Français, il va donc falloir apporter une grosse réponse et c’est ce qu’il entend faire à en croire Rémy Cavagna. Coéquipier de Julian Alaphilippe au sein de la formation belge, il a assuré pour Eurosport : « Il n'a vraiment pas été épargné. Mais là je le sens très motivé, même à l'entraînement. Ça va être du grand Julian cette année. Il est revanchard, ça va péter ».

« Je suis super motivé »