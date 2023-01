Le salaire d’Alaphilippe critiqué, ils font encore pire que lui

Thibault Morlain

Double champion du monde, Julian Alaphilippe a vécu un véritable calvaire en 2022. Le coureur de la Soudal Quick-Step a enchainé les pépins. Une année noire que le Français veut oublier en cette nouvelle saison. Ambitieux, Alaphilippe est également sous pression. Et ce n’est autre que son patron, Patrick Lefévère qui l’a interpellé, pointant notamment du doigt son énorme salaire. Pourtant, dans le peloton, Alaphilippe est loin d’être le mieux payé…

L’année 2022 est clairement à oublier pour Julian Alaphilippe. Très attendu, le Français a connu des problèmes à répétition. Victime d’une terrible chute Liège-Bastogne-Liège, il a dû soigner de grosses blessures. Pas remis à 100%, Alaphilippe n’a alors pas été sélectionné pour le Tour de France. Le double champion du monde s’était alors fixé d’autres objectifs, mais la malchance ne l’a alors pas quitté. Entre Covid, chute et abandon, ça n’a pas été simple pour le compagne de Marion Rousse qui n’a d’ailleurs pas pu conserver son maillot arc-en-ciel, lui qui était double champion du monde en titre.

« Julian a un salaire de champion »

En 2023, Julien Alaphilippe souhaite revenir plus fort et c’est aussi le cas de Patrick Lefévère. Le patron de la Soudal Quick-Step n’a d’ailleurs pas hésité à mettre un énorme coup de pression au Français, se servant alors de son salaire pour appuyer ses propos. « Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose », avait lâché Lefévère.

Alaphilippe n’est que le 7ème cycliste le mieux payé

Si Julian Alaphilippe a depuis répondu à son patron, force est de constater que le salaire du Français est loin d’être le plus élevé dans le peloton actuel. A combien émarge alors le coureur de la Soudal Quick-Step ? Comme cela avait été révélé récemment, Alaphilippe toucherait 2,3M€ par saison et ne serait que le 7ème coureur le mieux payé. Et voilà que devant lui, on retrouverait de plus gros salaires, dont certains interpellent plus celui de Julian Alaphilippe par rapport au rendement. Cela vaut notamment pour Chris Froome, payé près de 5,5M€ par an par Israel-Premier Tech, alors que le Britannique n’est plus que l’ombre de lui-même depuis sa terrible chute en 2019. Mais il n’est pas le seul à être dans ce cas de figure, on peut aussi citer Peter Sagan, Geraint Thomas ou encore Egan Bernal, qui n’ont clairement pas connu une année 2022 radieuse malgré un salaire XXL.



Le classement des plus gros salaires dans le cyclisme :



1- Tadej Pogaçar 6M€

2- Chris Froome 5,5M€

3- Peter Sagan 5,5M€

4- Geraint Thomas 3,5M€

5- Egan Bernal 2,8M€

6- Michal Kwiatkowski 2,5M€

7- Julian Alaphilippe 2,3M€