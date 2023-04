Cyclisme : Pogacar peut-il gagner Paris-Roubaix ?

Alexandre Higounet

Depuis sa victoire fantastique au Tour des Flandres, où il maté les monstres Van Aert et Van der Poel, une question hante désormais tous les esprits : Tadej Pogacar sera-t-il en mesure de gagner les cinq grandes classiques ? Il ne lui manque plus « que » Milan San Remo et Paris-Roubaix…

Après son exploit monumental au Tour des Flandres, qui fait de lui l’un des rares coureurs dans l’histoire capables de remporter une grande classique flandrienne et un grand tour, à l’instar des grands champions du cyclisme comme Eddy Merckx et Bernard Hinault, Tadej Pogacar ne prendra pas le départ de Paris-Roubaix dimanche. Alors qu’il a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie et maintenant le Tour des Flandres, le coureur slovène doit encore remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix pour faire le grand chelem des grandes classiques.

Il n’y a pas de monts dans Paris-Roubaix

Seulement est-il en mesure de remporter Paris-Roubaix ? Là où le Tour des Flandres lui permet de faire une grande différence dans les monts face aux Van Aert et Van der Poel, Paris-Roubaix n’offre lui aucune montée. Que du pavé… Pogacar sera-t-il en mesure de décrocher ces adversaires sur le plat ? Cela s’annonce difficile, d’autant qu’au sprint, Pogacar, malgré sa bonne pointe de vitesse, est moins rapide que Van Aert et Van der Poel. Il avait d’ailleurs annoncé avant le Tour des Flandres, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je dois avoir mes meilleures jambes et je pense que je dois arriver seul. C'est crucial. Cela sera très difficile, mais si tu choisis le bon moment, ça pourrait être possible. »

Lui pense que Milan San Remo sera plus dur à gagner…