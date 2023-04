Cyclisme : Ce Français qui peut créer la surprise à Roubaix

Alexandre Higounet

Alors que Paris-Roubaix se dispute ce dimanche, le 10 Sport met en avant plusieurs coureurs français qui ne sont pas cités parmi les favoris mais qui pourraient pourtant créer la surprise en allant l’emporter sur le vélodrome de Roubaix. Anthony Turgis, l’un des leaders de la Total Energies, en fait partie.

Lorsque l’on évoque les favoris pour la victoire à Roubaix dimanche prochain, son nom ne revient assurément pas dans les conversations, ce qui apparaît relativement logique tant le gotha international, symbolisé par le trio Pogacar-Van der Poel-Van Aert, apparaît au-dessus du lot. Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, Anthony Turgis, l’un des leaders de l’équipe Total Energies sur les Flandriennes, pourrait se retrouver en situation favorable dimanche.

Son passé prouve qu’il a une victoire de haut niveau dans les jambes

On ne l’attend pas trop, mais il faut voir que le Français est tout à fait capable d’exister à ce top niveau, comme il l’a montré dans le passé, lui qui a terminé 2e de Milan San Remo en 2022 et 4e du Tour des Flandres en 2020. Et puis, cette saison, s’il n’a pas connu la réussite, Anthony Turgis a retrouvé un excellent niveau, comme le prouve sa 9e place à Milan San Remo récemment.

Il n’est pas attendu, mais il est en grande forme