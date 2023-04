Cyclisme : Démare peut-il gagner Paris-Roubaix ?

Alexandre Higounet

Comme l’ont démontré ses performances passées, lui qui a déjà remporté Milan San Remo et terminé dans le Top 10 de Paris-Roubaix, Arnaud Démare, le routier sprinter de la Groupama FDJ, est en mesure d’espérer un jour une victoire sur la reine des classiques. Cela ne devrait pas être pour cette saison. Analyse.

Interrogé sur le site cyclismactu.net , Daniel Mangeas, le célèbre speaker du Tour de France et de temps d’autres courses, a évalué les chances françaises de gagner un Paris-Roubaix dans les prochaines années. Et en premier Mangeas a cité le nom d’Arnaud Démare, le routier sprinter de la Groupama FDJ : « Je pense que c'est une course qui pourrait s'offrir un jour à Arnaud Démare, je me dis que ce n'est pas impossible de le voir vainqueur ».

Déjà 6ème sur le Vélodrome de Roubaix…

Dans l’absolu, le choix de Mangeas peut se comprendre, car Démare a prouvé qu’il pouvait gagner une grande classique puisqu’il a déjà levé les bras sur Milan San Remo. De plus, le sprinter français a aussi prouvé dans le passé qu’il était en mesure de très bien passer les pavés, finissant par exemple 12ème en 2014, 6ème en 2017 et 17ème en 2019. De surcroit, grâce à sa vitesse au sprint, le champion français pourrait tout à fait tirer son épingle du jeu sur le Vélodrome de Roubaix en cas d’arrivée en petit comité.

« Je ne suis pas en grande condition »