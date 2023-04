Tour de France : Le cauchemar continue pour Alaphilippe, il lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe enchaîne les ennuis. Absent durant une grande partie de l'année 2022 en raison d'une grave chute à Liège-Bastogne-Liège, le coureur français doit encore s'éloigner de la compétition en raison d'une douleur au genou. Forfait pour l'Amstel Gold Race et la Flèche Walonne, il espère disputer la doyenne le 23 avril prochain.

Il y a presque un an jour pour jour, Julian Alaphilippe avait vu sa saison basculer. Lors de l'édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège, le coureur français avait lourdement chuté. Touché aux côtes et victime d'une fracture de l’omoplate et d'un pneumothorax, le double champion du monde s'était éloigné de son vélo durant plusieurs mois, avant de faire son retour lors des championnats de France en juin dernier.

King of Roubaix 👑 @mathieuvdpoel 🤯🤯🤯#ParisRoubaix pic.twitter.com/7aVdQIQs82 — UCI (@UCI_cycling) April 9, 2023

Les ennuis continuent pour Alaphilippe

Après cette mauvaise passe, Alaphilippe espérait retrouver des couleurs en 2023. Mis sous pression par ses dirigeants, le coureur souhaitait les convaincre lors des classiques ardennaises. Mais victime d'une grosse chute lors du Tour des Flandres, il loupera l'Amstel Gold Race et la Flèche Walonne. « Le genou a bien tapé. Je recommence tout juste avec un programme adapté et je ne vais participer à aucune course jusqu'à Liège-Bastogne-Liège » a déclaré Alaphilippe. Car le Français espère retrouver le rythme et disputer la doyenne. Une course au cours de laquelle il devrait jouer le rôle de coéquipier à Remco Evenepoel. « Si tout va bien, j'y serai mais évidemment dans un rôle de soutien à Remco. J'espère en tout cas pouvoir aider l'équipe et clôturer cette première partie de saison » a-t-il confié dans un entretien accordé à L'Equipe.

Alahilippe a déjà la tête tournée vers le Tour de France