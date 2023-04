Cyclisme : Un atout de taille pour Van Aert avant Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

Alors qu’il a été dominé par le duo Pogacar-Van der Poel dimanche dernier dans le Tour des Flandres, Wout Van Aert a déjà tourné la page et a son esprit tourné vers Roubaix. Dans cette optique, il a enregistré une excellente nouvelle ces dernières heures. Explication.

Quelques jours après sa désillusion du Tour des Flandres, Wout Van Aert a visiblement tourné la page, lui qui a fait deux petites sorties de récupération en début de semaine, 42 kilomètres lundi et 75 kilomètres mardi. « Je ne vais pas rester à me lamenter dans mon coin , a-t-il notamment expliqué dans des propos rapportés par Cycling News . Cette semaine, il va y avoir une nouvelle chance et je serai prêt à fond pour tenter de la saisir ».

Une excellente nouvelle pour Van Aert

Dans la perspective d’une victoire finale sur le vélodrome de Roubaix, Wout Van Aert a en tout cas enregistré une excellente nouvelle, loin d’être anodine : Dylan Van Baarle, le vainqueur du Het Nieuwsblad cette saison, qui était malade et forfait dimanche dernier pour le Tour des Flandres, a bien récupéré et pourra prendre le départ de la reine des classiques. Il a déclaré aux médias hollandais en milieu de semaine : « Je suis complètement prêt de nouveau. Dimanche dernier, j’étais tellement malade, j’avais un truc à l’estomac. Il m’était impossible d’être à un bon niveau alors on a décidé de laisser tomber ».

