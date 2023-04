Cyclisme : Pourquoi Wout Van Aert ne gagnera pas Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

Paradoxe de l’histoire tant il a dominé le cyclisme mondial ces dernières saisons, Wout Van Aert n’a toujours pas remporté un monument flandrien, que ce soit le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Cette saison encore, le Belge s’est cassé les dents sur le « Ronde ». Peut-il espérer inverser la donne dimanche prochain sur Paris-Roubaix ? Analyse.

Wout Van Aert est-il maudit ? Présent depuis tant d’années au sommet du cyclisme international, remportant un grand nombre de semi-classiques, le champion belge de la Jumbo ne s’est pas constitué un palmarès à la hauteur de son talent sur les Grandes classiques. Van Aert ne compte à son palmarès qu’un Milan San Remo (2020), un Amstel Gold Race (2021) voir un Gent-Wevelgem (2021), mais il n’est pas encore parvenu à remporter un monument flandrien, que ce soit le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Cette incongruité n’a pas été corrigée dimanche dernier au Tour des Flandres, Van Aert finissant quatrième à plus d’une minute de Tadej Pogacar.

« Les jambes ont parlé »

Mais là où il pouvait être vaincu de peu au sprint par Van Der Poël ou par des circonstances de course dans les années précédentes, Van Aert est vraiment apparu un ton en-dessous du duo Pogacar-Van Der Poël cette saison. Après la course, le champion belge des Jumbo-Visma en convenait aisément dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « La course s'est bien déroulée pour notre équipe pendant très longtemps. Nathan Van Hooydonck était dans un groupe dangereux et nous devions donc rouler à l'avant et non à l'arrière. Mais la course s'est accélérée plus tôt que ce qu'on espérait, on s'est retrouvé homme contre homme plus vite que prévu. Pogacar et Van der Poel se sont montrés plus forts à ce moment-là. J'ai été un peu surpris par la bombe de Mathieu Van der Poel. J'avais peut-être déjà trop la tête à ce qui m'attendait. Mais les jambes ont parlé. Si je ne pouvais pas suivre là-bas, je ne pouvais pas non plus suivre dans le Vieux Quaremont. Mes coéquipiers méritaient au moins un podium. Demain (lundi) , je tournerai la page et je me concentrerai sur Roubaix. Je vais commencer à y penser calmement et ne compte pas me cacher la semaine prochaine ».

Toujours un ton en-dessous de Van der Poel cette saison

Cependant, les signaux ne sont pas favorables pour Van Aert. Car il a été systématiquement dominé par Van der Poel et Pogacar lorsque la course s’est jouée à la pédale, que ce soit à Milan San Remo ou au Tour des Flandres. Même au Grand Prix E3, qu’il a gagné au sprint, Van Aert a clairement été en souffrance dans le trio des champions, devant s’arracher pour parvenir à garder la roue des deux autres. Le Belge est toujours apparu un ton en-dessous de ses deux rivaux cette saison et même si Pogacar ne sera pas au départ de Paris-Roubaix, l’obstacle Van Der Poel s’annonce très difficile à surmonter. Trop ? Probablement, si la course se joue à la régulière, sans chute ni incident.