Tour de France : Grosse inquiétude pour Alaphilippe, il fait une terrible annonce

Ce mercredi se disputait la Flèche Wallonne. Une course remportée par Tadej Pogacar et qu'espérait disputer Julian Alaphilippe. Mais souffrant du genou, le coureur français a été contraint de déclarer forfait. Les galères s'accumulent pour l'ancien champion du monde. A tel point que Cyrille Guimard s'inquiète pour sa santé mentale.

Les ennuis s'accumulent pour Julian Alaphilippe. Après une année 2022 compliquée, marquée par sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège, le coureur français enchaîne les coups durs. Cette fois-ci, l'ancien champion du monde est tombé de son vélo lors du Tour des Flandres. Souffrant du genou, il a été contraint de déclarer forfait pour l'Amstel Gold Race et la Flèche Walonne, qui a eu lieu ce mercredi. Pour Cyrille Guimard, tout cela a un impact sur sa santé mentale.

Cyclisme : Alaphilippe va faire all-in au Tour de France ! https://t.co/y74jTqSAzi pic.twitter.com/b6LqBvk1XT — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

« Est-ce-que Julian, aujourd'hui, a encore du plaisir à faire du vélo ? »

« La succession de ses problèmes a une conséquence énorme sur son mental, sur sa joie de vivre... Il a toujours été un coureur qui décidait de l'orientation de la course, qui avait un impact, lui et son équipe. Au sein d'un groupe, c'est un leader, un leader qui emmène avec lui. Et tout ça a disparu, quand on perd ces qualités, on n'est plus le meneur de l'équipe. On a l'impression qu'il a perdu l'envie, le désir, la joie. Est-ce-que Julian, aujourd'hui, a encore du plaisir à faire du vélo après toutes ses galères ? Ce n'est pas le sentiment qu'on a » a déclaré l'ancien sélectionneur de l'équipe de France au sujet d'Alaphilippe.

Guimard réclame de la patience avec Alaphilippe