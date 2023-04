Son patron n'en peut plus, Alaphilippe se prend un nouveau tacle

Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois maintenant, Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step et donc de Julian Alaphilippe, multiplie les attaques à l'encontre du double champion du monde. Alors que les performances n'étaient pas au rendez-vous pour le Français, son patron lui a mis la pression, utilisant notamment son salaire pour cela. Et voilà que Lefevere en a remis une couche sur Alaphilippe.

Pour Julian Alaphilippe, l'année 2022 a été un véritable calvaire. A cause d'une terrible blessure, le Français a vécu des mois difficiles par la suite, n'ayant pas vraiment réussi à retrouver le niveau qui était le sien lors des années précédentes. Des contre-performances difficiles à accepter pour son équipe étant donné le salaire XXL versé à Alaphilippe. C'est ainsi que Patrick Levefere, patron du coureur tricolore, a multiplié les attaques à l'encontre de son protégé, utilisant ces émoluments pour appuyer ces critiques. La pression était donc mise et depuis le début de la saison, Julian Alaphilippe n'y arrive pas vraiment. Le patron de la Soudal Quick-Step en a alors remis une couche avec une nouvelle attaque.

« Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire »

Invité de RMC , Patrick Lefevere a donc glissé un nouveau tacle à l'encontre de Julian Alaphilippe. Il a alors lâché : « Il faut être honnête, quand Julian Alaphilippe brillait ces dernières années il n'y avait pas Van der Poel, Pogacar, Van Aert. Van der Poel était en train d'arriver... Tous ces phénomènes-là. Mais c'est à lui de répondre avec ses pédales. J'ai appris une très belle expression en français: 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire" ».

« Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi »