Cyclisme : Alaphilippe va faire all-in au Tour de France !

Alors que la campagne de classiques, qu’il achèvera à Liège-Bastogne-Liège sans pouvoir être à 100 % de ses moyens, n’a pas permis à Julian Alaphilippe de répondre aux attentes du patron de la Quickstep-Soudal, Patrick Lefévère, le champion français va jouer gros à l’occasion du prochain Tour de France.

Interrogé en milieu de semaine dernière par le quotidien L'Equipe , Julian Alaphilippe n’a pas fait mystère de ses ambitions revues à la baisse sur Liège-Bastogne-Liège, qu’il ne pourra pas disputer en pleine possession de ses moyens du fait de sa vilaine chute lors du Tour des Flandres : « Le genou a bien tapé. Je recommence tout juste avec un programme adapté et je ne vais participer à aucune course jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Si tout va bien, j’y serai, mais évidemment dans un rôle soutien à Remco Evenepoel. J’espère en tout cas aider l’équipe et clôturer cette première partie de saison. Je pense déjà au Tour de France ».

Pour répondre aux attentes de Lefévère

Le Tour de France… Autant dire que le Français de la Quickstep-Soudal va jouer gros cet été sur les routes de la Grande Boucle. En effet, alors qu’il avait été mis sous pression par le patron de l’équipe belge Patrick Lefévère à l’intersaison, ce dernier soulignant à plusieurs reprises que, même s’il pouvait avancer l’excuse de ses pépins à répétitions l’an dernier, Alaphilippe ne performait plus à la hauteur de son statut salarial dans l’équipe, le champion français n’a pas été en mesure de répondre présent sur les classiques flandriennes et ardennaises. Même s’il a de nouveau connu la malchance avec sa blessure au Tour des Flandres, Alaphilippe n’a pas eu les jambes pour réellement jouer la gagne lors des semi-classiques comme A Travers la Flandres, affichant une bonne forme, mais pas au point de lutter pour la victoire. Lefévère n’aura pas manqué de le relever et il apparaît clair que si Julian Alaphilippe ne veut pas prendre le risque de voir son statut encore plus sérieusement remis en question par son boss, il va devoir réaliser un grand Tour de France. Le fait qu’il annonce avoir déjà le regard tourné vers le mois de juillet tend à confirmer qu’il l’a bien intégré.

