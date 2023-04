Cyclisme : Alaphilippe, Evenepoel entérine la passation de pouvoir

Alexandre Higounet

Après sa grande victoire à Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a tenu à remercier son équipe pour le travail accompli. La teneur des propos du champion belge tend à confirmer que désormais, au sein de la Soudal-Quickstep, la passation de pouvoir avec Julian Alaphilippe était bel et bien achevée. Ce qui laisse clairement ouverte la question de l’avenir du Français. Analyse.

Interrogé après la victoire de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe n’a pas caché sa satisfaction : « Bien sûr que je suis très content. C'était difficile de faire mieux je pense ! Un peu déçu pour Tadej Pogacar quand j'ai entendu qu'il était tombé. Ça n'a pas changé grand-chose pour nous, on est resté concentré sur notre plan. Remco Evenepoel était très fort, c'est assez impressionnant ! Il se loupe rarement quand il se sent comme ça. Je suis content d'avoir donné un coup de main à l'équipe, j'étais venu pour ça. C'est un bon sentiment, ça fait du bien. La suite pour moi ? Quelques jours de récupération, puis je vais enchaîner avec quelques reconnaissances du Tour de France, des stages en altitude, et certainement le Dauphiné ».

Alaphilippe a joué collectif, comme d’habitude

A cette occasion, le Français a une nouvelle fois donné des gages sur son sens du collectif et sur sa capacité à se mettre au service d’un autre coureur si son niveau de forme ne lui permettait pas de lutter véritablement pour la victoire. Pour autant, cela ne suffira pas pour Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, qui n’a pas caché qu’il attendait plus du Français en terme de victoire, en rapport de son statut salarial dans l’équipe.

Les mots d’Evenepoel sans équivoque