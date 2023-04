Cyclisme : Les équipes françaises bien à l’affût sur Alaphilippe !

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé pour un podcast diffusé par RMC, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Quickstep-Soudal, a fait le point sur la situation de Julian Alaphilippe et sur son avenir, même si le boss de la formation belge n’a pas voulu prendre de position claire aussi tôt dans la saison. Analyse.

Avec la campagne de classiques n’ayant pas répondu aux attentes du patron de la Quickstep-Soudal Patrick Lefévère, alors que ce dernier n’avait pas hésité en début de saison à montrer son mécontentement devant ce qu’il estimait être un manque de résultat chez le Français, la question de l’avenir de Julian Alaphilippe est susceptible de s’ouvrir dans les prochains mois, même s’il dispose encore d’un an de contrat avec la formation belge. Au point que l’hypothèse que la Quickstep accepte de laisser son double champion du monde libre en fin de saison si jamais ce dernier recevait une offre au niveau de ses espérances a été soulevée ces derniers temps.

« Parler de 2024 dès maintenant, non »

Patrick Lefévère n’a pas l’intention de trancher si tôt dans la saison, comme il l’a confirmé lors d’un entretien accordé pour un podcast de RMC rapporté par cyclismactu.net : « J'ai appris une très belle expression en français : 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. Sur les résultats d’aujourd’hui, c’est non. Mais c’est comme à l’école, il y a trois trimestres. Imaginons qu’il gagne deux ou trois étapes dans le Tour de France et qu’il porte le maillot jaune pendant 10 jours, ça devient une autre histoire. Et s’il gagne le Championnat du monde et le Tour de Lombardie, c’est encore une autre histoire. On regardera trimestre par trimestre, course par course, mais parler maintenant de 2024, alors non. Essayons de faire mieux avec lui que ce qu’on a fait jusqu’à aujourd’hui et après on verra. (…) Mais je dois être réaliste, il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats ».

Lefévère évoque les équipes françaises