Clashé par son patron, Alaphilippe envoie un message fort en public

Julian Alaphilippe est de retour. Souffrant du genou ces derniers jours, le coureur français s'apprête à prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège dans la peau d'un équipier de luxe. Interrogé sur ses sensations avant le départ, l'ancien champion du monde espère mener Remco Evenepoel vers la victoire, mais aussi rassurer son patron, qui ne l'a pas épargné ces derniers jours.

Ces derniers jours, Patrick Lefevere n'a pas mâché ses mots en évoquant le cas Julian Alaphilippe, qui enchaîne les galères depuis près d'un an. « Il faut être honnête, quand Julian Alaphilippe brillait ces dernières années il n'y avait pas Van der Poel, Pogacar, Van Aert. Van der Poel était en train d'arriver... Tous ces phénomènes-là. Mais c'est à lui de répondre avec ses pédales. J'ai appris une très belle expression en français: 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire" » a confié le patron de la Soudal Quick-Step, qui n'hésite pas mettre la pression sur le Français, attendu sur les routes de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche.

Alaphilippe donne de ses nouvelles

Forfait pour l'Amstel Gold Race et la Flèche-Wallonne, Alaphilippe ne s'estime pas à 100%, mais compte jouer sa carte à fond. « Après huit jours sans vélo, j’ai pu reprendre l’entraînement. Je suis content de mes derniers jours. J’ai fait le maximum du minimum pour pouvoir participer à la course. Je sais que je ne suis pas à 100 %, mais je suis capable de faire la course » a déclaré le Français. Son objectif premier sera de mener Remco Evenepoel vers la victoire, et ainsi rassurer son patron.

« Le but est d’être utile à l’équipe »