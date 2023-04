Alaphilippe en plein calvaire, l’inquiétude grandit

Arnaud De Kanel

Comme la saison passée, Julian Alaphilippe connait une campagne de classiques chaotique. Le double champion du monde symbolise bien les difficultés de la Soudal Quick-Step sur ces mythiques courses d'un jour. Il ne restera qu'une chance pour tenter de limiter la casse pour l'équipe belge: Liège-Bastogne-Liège.

L'équipe Soudal Quick-Step a bâti sa réputation sur les classiques avec des coureurs d'exception comme Philippe Gilbert, Tom Boonen ou encore Julian Alaphilippe ces dernières années. Pour autant, cela fait deux ans que l'équipe belge affiche un bilan bien pale. Comme la saison passée, le Wolfpack est condamné à un exploit sur Liège-Bastogne-Liège pour tenter de sauver son printemps flandrien et ardennais, mais aussi et surtout pour reprendre confiance en vue des prochaines échéances.

Alaphilippe et la Soudal malchanceux

Tout n'est pas à jeter pour l'équipe Soudal Quick-Step en ce début de saison. Au total, elle comptabilise déjà 18 bouquets et devait en ramener au moins un autre avec les classiques, la spécialité du team dirigé par Patrick Lefévère. Logiquement, beaucoup d'espoirs reposaient sur Julian Alaphilippe mais le Français a encore joué d'énormément de malchance tout comme ses coéquipiers. Pas dans le coup à la pédale face aux ogres Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, Alaphilippe a vu ses chances s'amoindrir en chutant sur le Tour des Flandres. A l'arrivée, il avait signé une anecdotique 51ème place. Ce jour-là, c'est Kasper Asgreen qui avait sauvé les meubles en franchissant la ligne en 7ème position, s'affirmant comme la meilleur chance de la formation belge pour Paris-Roubaix. Victime d'une chute dans la Trouée d'Arenberg, il avait du mettre pied à terre. L'autre chance du Wolfpack se nommait Florian Sénéchal mais le champion de France a très vite été écarté des débats suite à une crevaison et un dépannage trop tardif. C'est finalement Tim Merlier qui a le mieux figuré sur l'Enfer du Nord, seulement 24ème. Sur l'Amstel Gold Race, Andrea Bagioli avait signé la sixième position. Encore privé d'Alaphilippe sur la Flèche Wallonne mercredi, la Soudal Quick-Step s'est contentée de la maigre 14ème place d'Ilan Van Wilder. Les derniers espoirs reposent sur les épaules d'un homme : Remco Evenepoel.

Evenepoel, le dernier espoir

Pour s'éviter une saison blanche sur les classiques, le Wolfpack misera sur sa meilleure carte, Remco Evenepoel. Le champion du monde en titre tentera de remporter Liège-Bastogne-Liège ce dimanche comme il l'avait fait la saison passée. Le prodige peut sauver cette campagne des classiques, lui qui avait fait le choix de ne pas s'aligner sur les précédentes afin de préparer au mieux le Giro. C'est d'ailleurs dans un tout autre registre, celui des courses à étapes, que la Soudal Quick-Step risque d'être amenée à briller dans les années à venir grâce à Evenepoel. La saison passée, il avait triomphé sur la Vuelta et il entend bien rééditer le même coup sur les routes transalpines au mois de mai. Il ne devra pas se rater car la saison risque d'être longue pour les coéquipiers d'Alaphilippe...