Coup de tonnerre, le mercato s'emballe pour Alaphilippe

Après le calvaire vécu en 2022, Julian Alaphilippe revenait en 2023 avec de grosses ambitions. Mais pour le moment, le coureur de la Soudal Quick-Step n'est toujours pas au niveau. Les contre-performances continuent et ça commence à agacer le patron d'Alaphilippe. Patrick Levefere a adressé un nouveau tacle au double champion du monde. De quoi remettre en question son avenir ?

Il y a quelques mois de cela, Julian Alaphilippe était sur le toit de la planète cyclisme. Double champion du monde en titre, porteur régulier du maillot jaune au Tour de France, le coureur de la Soudal Quick-Step faisait vibrer tout le monde. Mais le Français a subi un sévère arrêt avec sa terrible blessure à Liège-Bastogne-Liège en 2022. Le début d'un long calvaire pour Julian Alaphilippe qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. S'il refuse de baisser les bras, son niveau est encore loin des meilleurs et voilà que des questions commencent à se poser concernant son avenir chez la Soudal Quick-Step.

« On regardera trimestre par trimestre »

Aujourd'hui, Julian Alaphilippe est sous contrat jusqu'en 2024. Mais les rumeurs vont bon train concernant la suite de sa carrière. Continuera-t-il avec la Soudal Quick-Step ou rejoindra-t-il une autre formation ? Récemment, Patrick Levefere, patron de la formation belge, expliquait à propos de l'avenir d'Alaphilippe : « Si j'envisage de prolonger Julian ? Sur les résultats d'aujourd'hui: non. Mais je dis toujours que c'est comme à l'école, il y a trois trimestres. Imaginons qu'il gagne deux ou trois étapes dans le Tour de France et qu'il porte le maillot jaune pendant 10 jours, ça devient une autre histoire. Et s'il gagne le Championnat du monde et le Tour de Lombardie, c'est encore une autre histoire. On regardera trimestre par trimestre, course par course, mais parler maintenant de 2024, non. Essayons de faire mieux avec lui que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et après on verra ».

