Cyclisme : Pinot peut-il créer l’exploit au Giro ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il a réalisé de très bonnes prestations en fin de semaine dernière lors du triptyque de classiques montagneuses dans l’est de la France, Thibaut Pinot a confirmé qu’il était en chemin vers la grande forme, alors que le départ du Giro se profile dans trois semaines. Peut-on rêver à un exploit du Français sur le Tour d’Italie ? Analyse.

A quelques semaines du départ du Tour d’Italie, l’un des derniers grands objectifs de sa carrière, qu’il abordera dans une position de leader mais sans forcément la pression inhérente à la nécessité absolue de faire un grand classement général, Thibaut Pinot passait un test loin d’être anodin la semaine dernière, à l’occasion du triptyque de courses montagneuses dans l’est, la Classic Grand Besançon Doubs, le Tour du Jura et le Tour du Doubs. Le champion de la Groupama FDJ a rassuré tout le monde, à commencer par lui-même, en terminant 5ème de la première, puis deux fois 2ème, derrière Kevin Vauquelin au Tour du Jura puis Jesus Herrada au Tour du Doubs.

Pinot annonce sa retraite... Il lâche une nouvelle bombe https://t.co/K6PvTt1LPv pic.twitter.com/oA0RN5G32D — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« J’étais vraiment bien »

Au fil des courses, le coureur s’est en tout cas montré satisfait dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Répondre présent à domicile, c'était important pour moi. C'était une semaine particulière que je n'oublierai pas. Être le coureur le plus régulier de ce triptyque, ça veut dire beaucoup pour moi. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mes jeunes coéquipiers. Je me suis rassuré sur ma condition, j'étais vraiment bien. Je vais me diriger sereinement vers le Romandie et le Giro. (...) Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est le Tour d'Italie dans trois semaines, donc j'espère monter en puissance au fil des semaines [...] Ça montre que je ne suis pas là que pour faire des photos et signer des autographes. Je veux gagner des courses, c'est ce qui m'importe cette année ».

Il va courir ambitieux et libéré

Cette semaine dans le Doubs et le Jura laisse de grands espoirs en vue du Tour d’Italie. D’une part, le Français a effectivement pu se prouver qu’il était en très bonne condition et que les voyants étaient au vert pour qu’il arrive au sommet de sa forme en Italie. La confiance est là. D’autre part, comme il a annoncé sa retraite en fin d’année, le champion français pourra évoluer au Giro en étant ambitieux mais débarrassé de la pression négative liée à un impératif de résultat. Libéré, il ne va pas courir tétanisé par l’enjeu, comme il l’a souvent été dans sa carrière. Autant d’éléments qui amènent à considérer qu’un exploit de Thibaut Pinot sur le Giro, avec à la clé un podium au classement final voire mieux n’est pas totalement à exclure...