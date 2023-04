Cyclisme : Alaphilippe peut-il changer d’équipe l’an prochain ?

Alexandre Higounet

Mis sous pression en début de saison par le manager général de l’équipe Quickstep-Soudal Patrick Lefévère, Julian Alaphilippe n’a pas pu répondre aux attentes lors de la campagne de classiques, qui se termine ce dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, que le Français devrait a priori courir au service de Remco Evenepoel. La question de son avenir au sein de l’équipe pourrait se poser s’il ne réussit pas son Tour de France. Analyse.

Avec la campagne de classiques décevante de l’équipe, au cours duquel il n’a pas été en mesure d’inverser la mauvaise passe collective, malgré une 11ème place correcte lors de Milan San Remo et un nouveau manque de réussite lié à sa chute au Tour des Flandres, Julian Alaphilippe se retrouvera sous une forte pression à l’approche du Tour de France. Le champion tricolore devra en effet réaliser un grand Tour pour répondre aux attentes du patron de l’équipe QuickStep- Soudal Patrick Lefévère, qui avait souligné en début de saison qu’il attendait beaucoup plus du Français que ce qu’il avait montré depuis deux-trois ans, estimant que ses performances n’étaient plus en rapport avec son statut financier dans l’équipe.

S’il ne réussit pas son Tour de France...

Aussi, même s’il est encore beaucoup trop tôt pour qu’une tendance claire se dégage, il est certain que l’avenir du Français constituera l’un des enjeux lors de la Grande Boucle. Lefévère pourrait-il être tenté d’ouvrir la porte du départ à un an de la fin de son contrat si Alaphilippe ne parvenait pas à redresser la barre sur le Tour ? Oui si l’on se réfère à la teneur du discours du boss en début de saison. Depuis, Lefévère a tout de même modéré sa position dans les médias belges.

