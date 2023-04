Alaphilippe sur le départ, jackpot en vue ?

Arnaud De Kanel

Maudit en 2022 et toujours pas à son avantage en 2023, Julian Alaphilippe se retrouve sous pression dans l'équipe Soudal Quick-Qtep. Patrick Lefevere multiplie les coups de pression et il a même révélé ces derniers jours que plusieurs équipes françaises étaient venues aux nouvelles en vue d'une signature. Une équipe a les arguments financiers pour le convaincre et cela pourrait lui permettre d'augmenter son salaire.

L'avenir de Julian Alaphilippe chez la Soudal Quick-Step s'obscurcit de jour en jour. Le double champion du monde reste sur une saison 2022 chaotique et il débute mal l'exercice 2023. Pris dans une chute sur le Tour des Flandres, course sur laquelle il avait axé sa préparation, Alaphilippe en a gardé les séquelles et a dû renoncer à Paris-Roubaix, la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race ainsi qu'à la Flèche Wallonne. Il fera son retour dimanche sur les routes de Liège-Bastogne-Liège mais il ne pourra pas jouer sa carte car il sera équipier de Remco Evenepoel. Le Français ne gagne plus de courses majeures et cela agace son patron, Patrick Lefevere, qui se questionne de plus en plus sur son avenir dans son équipe. Les formations françaises sont prêtes à relancer un Alaphilippe qui pourrait toucher le gros lot.

Coup de tonnerre, le mercato s'emballe pour Alaphilippe https://t.co/GhjhUrtxxM pic.twitter.com/3YhWGxR1lE — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Le Team Total Energies favori à la signature d'Alaphilippe

Nul doute que s'il venait à quitter la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe ne manquerait pas de prétendants pour le récupérer. D'ailleurs, le patron du Wolfpack a confirmé les intérêts de plusieurs équipes françaises. « On peut dire heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde. A part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi. Je l'aime bien, comme tout le monde. (…) Mais je dois être réaliste, il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats », a rappelé Patrick Lefevere sur RMC . L'équipe tricolore la mieux armée pour convaincre le double champion du monde de signer est le Team Total Energies. En effet, la formation de Jean-René Bernaudeau n'a pas hésité à faire sauter la banque pour Peter Sagan. Le Slovaque perçoit 5,5M€ à l'année, soit le deuxième plus gros salaire du peloton. A titre de comparaison, Alaphilippe touche 2,3M€ par saison. Un facteur important entre en compte : Sagan arrêtera sa carrière sur route en fin d'année. Ainsi, on peut supposer que la Total Energies tentera le tout pour le tout afin de se trouver un autre leader, quitte à lui offrir un salaire colossal. Julian Alaphilippe pourrait donc voir son salaire augmenter et grimper au classement des meilleures rémunérations du peloton.

Pogacar dans une autre dimension

Sur les routes comme en dehors, Tadej Pogacar affole les compteurs. Le Slovène est actuellement le coureur le mieux payé du peloton. Le double vainqueur du Tour de France perçoit 6M€ annuel et son contrat avec UAE Team Emirates est également assorti d'une clause libératoire de 100M€. Derrière, on retrouve Christopher Froome (Israel-Premier Tech) et Peter Sagan (Team Total Energies), ex æquo avec 5,5M€ à l'année. Ensuite, trois coureurs d'INEOS suivent, à savoir Geraint Thomas (3,5M€), Egan Bernal (2,8M€) et Michal Kwiatkowski (2,5M€). Julian Alaphilippe occupe donc la septième place mais il pourrait truster les premières places de ce classement en cas de mouvement.