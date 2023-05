Cyclisme - Giro : Ce signe que Pinot se sent fort…

Alexandre Higounet

Alors que le Tour d’Italie va débuter dans les prochaines heures, Thibaut Pinot aborde la compétition loin des regards médiatiques, focalisés par le duel entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Tous les feux apparaissent au vert pour le Français, dont on peut comprendre qu’il se sent costaud avant le lancement de l’épreuve. Explication.

A quelques heures du coup d’envoi du Tour d’Italie, qui figure parmi les derniers grands rendez-vous de sa carrière, lui qui prendra sa retraite en fin de saison, Thibaut Pinot a fait le point sur ses ambitions dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Physiquement, je me sens plutôt bien. Après mentalement, ma 5e place sur le Tour de Romandie ne change pas grand-chose pour moi. Je suis motivé pour faire la plus belle course possible, après c'est la course qui décidera. Je vais donner le meilleur de moi-même sur chaque étape et on verra jusqu'où ça pourra me mener à Rome, tout simplement. »

Prêt à batailler pour le général

Dans la foulée, le leader de la Groupama-FDJ a affirmé qu’il chercherait bien sûr une victoire d’étape, mais qu’il jouerait également le classement général : « Les victoires d'étapes ou le classement général ? Comme je l'ai dit, je vais donner le meilleur de moi-même en essayant d'être le plus près des favoris (Primoz Roglic, Remco Evenepoel). Je vais prendre la course au jour le jour. Pour le classement général, je vais me battre chaque jour, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre... Je peux me battre pour le général et un jour viser une belle victoire d'étape ».

Il déteste la pression, donc…

Comment interpréter les propos du Français ? Quand on connaît l’aversion de Thibaut Pinot pour la pression, qui lui a souvent joué des tours dans sa carrière, le fait qu’il annonce jouer le classement général amène deux réflexions. Tout d’abord, cela indique que le Français évolue totalement libéré, ce qui fait qu’il ne craint pas d’évoquer la possibilité du général. D’autre part, cela tend à indiquer qu’au-delà de son très bon Tour de Romandie, le leader de la Groupama-FDJ se sent fort avant le début de la compétition, au point d’envisager être au top lors de la troisième semaine, celle où se jouera le général. Autant d’éléments qui incitent à un certain optimisme pour celui dont il ne faut pas oublier qu’il a joué la gagne au Tour de France 2019, avant d’être contraint à l’abandon à trois jours de l’arrivée du fait d’une élongation à la cuisse.