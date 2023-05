Cyclisme : Pinot paré pour créer la surprise au Giro !

Alexandre Higounet

Alors que sa forme apparaît clairement ascendante et en position d’être au maximum en plein coeur du Tour d’Italie, Thibaut Pinot apparaît dans les meilleures conditions possibles avant le départ, en embuscade derrière les grands favoris Evenepoel et Roglic. Mais pas sans perspectives si l’évolution au jour le jour confirme son état de forme…

A la faveur de son excellent Tour de Romandie, qu’il a achevé à la cinquième place du classement général, certaines perspectives très intéressantes s’ouvrent pour Thibaut Pinot avant le départ du Tour d’Italie en fin de semaine. Loin de la pression, alors que personne ne l’attend et que les regards ne vont pas du tout dans sa direction, Remco Evenepoel et Primoz Roglic accaparant toute la lumière, le champion français avance sereinement ses pions, lui dont il faut tout de même se souvenir qu’il a été en mesure de remporter le Tour de France en 2019, apparaissant le plus fort de l’épreuve, avant qu’une vilaine élongation à la cuisse dans les derniers jours le fauche en pleine ascension.

Cyclisme : Pinot dans les temps en vue du Giro https://t.co/lLZqw31F05 pic.twitter.com/vYtdRGJgxn — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Derrière Evenepoel et Roglic, on a des outsiders… »

Pinot peut-il dans ces conditions réaliser un exploit, et pourquoi pas créer l’une des plus grandes surprises de l’histoire ? Interrogé à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard, s’il conseillerait à titre personnel au Français de se concentrer sur les étapes, n’exclut pas totalement cette perspective : « Pinot deuxième au sommet de Thyon 2000 en Romandie ? Oui, c’est bon signe. Il va attaquer le Giro en super condition. Déjà quand il est en Italie ou en Suisse il est moins stressé que quand il court en France, il arrive là-bas sans pression. Il n'arrive pas en disant ‘’je veux gagner le Giro’’, quand vous avez Evenepoel et Roglic, c'est difficile. Derrière Evenepoel et Roglic, on a des outsiders qui peuvent arriver comme Damiano Caruso, Brandon McNulty, Hugh Carthy, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Joao Almeida, Jay Vine... On a 7-8 coureurs, dont éventuellement Thibaut Pinot, s'il veut faire le général ».

« J’y pars avec beaucoup d’envie »