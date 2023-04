Cyclisme : Pogacar donne rendez-vous à Evenepoel…

Alexandre Higounet

Alors que l’on attendait de savoir si Pogacar, comme il avait su le faire avec Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert lors des Flandriennes, allait être capable de dominer également à la pédale Remco Evenepoel, sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège a empêché le duel d’avoir lieu. Mais le Slovène sait qu’il lui faudra aussi affronter la pépite belge. Et il ne s’en cache pas.

Dimanche dernier, à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège, on attendait beaucoup du duel entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Le champion slovène avait dominé en costaud Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert lors du Tour des Flandres, allait-il terrasser le dernier fantastique de la nouvelle génération, Remco Evenepoel, qui avait axé toute sa préparation sur cette période allant de Liège au Tour d’Italie ? Avant la course, Pogacar ne s’y était d’ailleurs pas trompé, déclarant notamment, dans des propos rapportés par cyclingnews : « Nous n’avons pas beaucoup couru l’un contre l’autre pour l’instant. J’ai beaucoup de respect pour lui et je suis sûr que cela sera une grande bataille. J’espère que nous serons tous les deux dans un grand jour. Il est l’un des grands favoris, mais d’autres coureurs sont très forts et beaucoup de choses peuvent se passer dans une course aussi dure avec autant de cotes. Je ne vais pas surveiller que lui. Mais il est un grand coureur. J’aimerais avoir sa position aérodynamique. Il peut aller incroyablement vite sur le plat ».

Pogacar n’a pas pu asseoir sa domination sur Evenepoel

Au final, ce duel n’a pu avoir lieu, la chute de Pogacar offrant un boulevard à Evenepoel, qui a littéralement survolé la course. Pour savoir lequel est capable de dominer l’autre à la pédale, il faudra attendre probablement l’année prochaine, car entre le Giro pour le Belge et le Tour de France pour le Slovène, leurs routes ne devraient plus beaucoup se croiser cette saison.

« Notre bataille devra attendre... »