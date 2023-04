Cyclisme : Pinot dans les temps en vue du Giro

Alexandre Higounet

Alors qu’il dispute le Tour de Romandie, sa dernière course préparatoire avant le Tour d’Italie, l’un des derniers grands objectifs de sa carrière, Thibaut Pinot a apporté des éléments plutôt rassurants à l’occasion du prologue disputé mardi, au-delà du résultat brut lui-même. En attendant la fin de semaine montagneuse, les feux restent au vert en perspective du Giro.

Les premiers éléments remontés du Tour de Romandie, sa dernière course préparatoire avant l’un des derniers grands objectifs de sa carrière, le Tour d’Italie, laissent apparaître que Thibaut Pinot est clairement dans les temps pour arriver au top au Giro.

Au-delà du résultat brut du prologue

Il faut voir en effet au-delà de sa 80ème du prologue, à 27 secondes de l’épreuve. Pour le Français, un tel résultat n’est pas en soi une contreperformance sachant qu’il n’a jamais été un grand spécialiste du chrono. De plus, il faut voir que Pinot revenait juste d’une maladie contractée après le triptyque du Doubs et du Jura, où il s’était montré très à son avantage. Aussi, avec la fatigue de cet épisode grippal, au cours duquel il n’a pu de surcroit s’entraîner, voir le Français finir au milieu du classement apparaît comme un résultat probant, ouvrant de belles perspectives pour la suite de l’épreuve, puis pour le Tour d’Italie.

Objectif, être avec les meilleurs en montagne