Cyclisme : L’avenir d’Alaphilippe déjà acté ?

Alexandre Higounet

A l’occasion des derniers événements intervenus ces derniers jours, et notamment au cours de Liège-Bastogne-Liège, un changement de cap apparaît bel et bien acté au sein de la Soudal-Quickstep, qui ne laisse que peu d’options possibles pour l’avenir d’Alaphilippe si ce n’est sa mise à disposition sur le marché en fin de saison. Explication.

Comme l’an dernier, Remco Evenepoel a sauvé la campagne des classiques de la formation Soudal-Quickstep en remportant Liège-Bastogne-Liège de manière magistral. Après la course, sur Sporza , dans des propos rapports par cyclismactu.net , Patrick Lefévère, le boss de l’équipe belge, ne cachait sa satisfaction et son soulagement : « C'est un énorme coup de pouce. L'année dernière, nous avons également eu un printemps difficile, et maintenant nous sommes de retour ici. Il gagne encore et c'était une victoire annoncée ».

Au service d’Evenepoel

A cette occasion, Lefévère n’avait pas hésité à mettre tout le monde au service de Evenepoel, y compris Julian Alaphilippe, l’autre grand leader de l’équipe, qui a abattu un gros travail en faveur du champion belge jusqu’à 50 kilomètres de l’arrivée environ. Après la ligne, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Evenepoel a remercié son équipe en général, sans souligner le fait qu’un leader comme Alaphilippe se soit mis à la planche pour lui, comme si cela faisait partie désormais de l’ordre naturel des choses : « C'était une course difficile, avec de la pluie dans les dernières heures. Je tiens à souligner le travail de mon équipe, ils ont réussi à bien gérer toutes les attaques du début de course, et notamment celles des Jumbo ».

Sa mise à disposition sur le marché apparaît probable

Tous ces éléments amènent à penser qu’au sein de la Soudal-Quickstep, la situation est presque déjà tranchée pour l’avenir et que Julian Alaphilippe n’est plus désormais considéré comme un véritable grand leader. Dans ces conditions, compte tenu du fait que Patrick Lefévère affirme depuis plusieurs mois que s’il verse un salaire de leader à Alaphilippe, c’est pour qu’il ait des résultats de leader, il apparaît quasiment acté que la formation belge mettra son champion à disposition sur le marché en fin de saison, à un an de la fin de son contrat. A moins – peut-être – qu’Alaphilippe réalise un Tour de France exceptionnel.