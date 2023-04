Cyclisme : La Quickstep change de stratégie avec Alaphilippe

Alexandre Higounet

Les dernières sorties médiatiques de Patrick Lefévère, le patron de la Quickstep Soudal, ont montré un net changement de ton et de stratégie par rapport à Julian Alaphilippe, alors que le champion français n’a malheureusement pas répondu aux attentes à l’occasion de la campagne des classiques. Explication.

En début de saison, Patrick Lefévère n’avait pas hésité à se montrer relativement virulent avec son champion Julian Alaphilippe, malgré la malchance qu’il avait affrontée la saison dernière. Il avait notamment déclaré : « Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n'étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. C'était la froide vérité. L'année dernière, il a gagné 2 fois, les années précédentes 3 et 4 fois. Je ne l'ai pas pris dans l'équipe pour ça ».

Lefévère plus empathique

Ces derniers jours, alors que le Français n’a pas vraiment répondu aux attentes dans la campagne des classiques, on pouvait s’attendre à une nouvelle sortie offensive du boss de la Quickstep, mettant une très grosse pression sur les épaules du Français. Il n’en a rien été. Même si, bien sûr, Lefévère a répété qu’il attendait des résultats de son champion du fait de son salaire, il s’est montré moins virulent sur le forme et plus empathique, déclarant notamment à l'occasion d'un podcast de RMC rapporté par cyclismactu.net : « Alaphilippe a connu de la malchance, donc il n'a pas pu s'exprimer et il faut être honnête, quand Julian a brillé, il n'y avait pas Pogacar, Van Der Poel était juste en train d'arriver...Maintenant, c'est à lui de répondre avec les pédales. Il a enchainé les malchances, et mentalement c'est difficile pour lui de repartir et de remettre le mental. On fait ce qu'on peut dans l'équipe pour l'aider. (…) Essayons de faire mieux avec lui que ce qu’on a fait jusqu’à aujourd’hui et après on verra . »

Moins de virulence dans les mots

Le changement de ton est donc très net au sein de la Quickstep. Cela laisse entendre que du côté de la formation belge, on a compris que le Français avait tout de même été atteint mentalement par ses ennuis physiques à répétition, qu’il n’a pu compenser par une très grande victoire qui l’aurait regonflé. De fait, Patrick Lefévère a modifié sa stratégie vis-à-vis du champion français, visant autant à le soutenir et le rassurer qu’à lui rappeler ses objectifs de haut niveau.