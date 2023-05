Cyclisme - Giro : Evenepoel-Roglic, parfait pour Pinot !

Alexandre Higounet

L’omniprésence de Remco Evenepoel et Primoz Roglic dans les pronostics en vue de la victoire finale au Tour d’Italie, personne n’envisageant d’autres coureurs capables de l’emporter, sert grandement les intérêts de Thibaut Pinot, à l’heure où le champion français de la Groupama-FDJ approche doucement mais sûrement de son top niveau. Analyse.

Alors que le Tour d’Italie débute en fin de semaine, tous les regards se tournent vers Remco Evenepoel et Primoz Roglic, les deux grands favoris, dont on anticipe le duel pour la victoire finale sans réellement envisager la perspective qu’un troisième larron soit en mesure d’interférer dans leur combat en tête à tête.

« A la pédale, il n’y a pas d’autres coureurs »

A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard a confirmé qu’Evenepoel et Roglic sont a priori inatteignables pour la victoire finale : « A la pédale, il n'y a pas d'autres coureurs capables de venir les titiller. Ce sont donc les deux meilleurs rouleurs mais aussi les deux meilleurs grimpeurs, donc qui est capable de jouer derrière ? Roglic, même s'il a eu quelques problèmes à chaque fois sur le Tour de France, ses qualités restent celles d'un vainqueur de Grand Tour. Evenepoel, lui, arrive sur un Giro très corsé, et on a vu que sur Liège-Bastogne-Liège il a rigolé avec tout le monde. »

Contexte idéal pour Pinot

Un tel contexte apparaît idéal pour le leader de la Groupama-FDJ Thibaut Pinot, qui n’apprécie rien de plus que d’arriver sur un grand rendez-vous loin des caméras et des regards médiatiques. Alors qu’il monte clairement en puissance et approche de son pic de forme, comme l’a démontré son dernier Tour de Romandie, où il a frôlé la victoire lors de l’étape reine en montagne et terminé à la cinquième place au général final, le coureur français aborde la compétition en embuscade, grâce à l’omniprésence du duo Evenepoel-Roglic, alors qu’il ne faut pas oublier qu’au sommet de sa forme, il avait été en situation de remporter le Tour de France en 2019, sans une vilaine élongation à la cuisse à quatre jours de l’arrivée. Si Pinot retrouve cette condition lors de la troisième semaine, il pourrait bien créer la surprise. Si une telle hypothèse apparaît bien sûr très prématurée, le fait que le leader de la Groupama-FDJ aborde le Giro loin des écrans radars, notamment grâce au duo Evenepoel-Roglic, est la meilleure des choses qui pouvait lui arriver.