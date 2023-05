Cyclisme : La bonne stratégie de Pinot avant le Giro

Alexandre Higounet

A l’occasion du Tour de Romandie, qu’il a achevé à la cinquième place frôlant la victoire dans l’étape reine, Thibaut Pinot a confirmé qu’il était en passe d’atteindre un excellent niveau. Une perspective d’autant plus intéressante que le Français a adopté la meilleure des stratégies possibles pour lui avant le Giro. Analyse.

Après l’arrivée de l’avant-dernière étape du Tour de Romandie, qui l’avait vu prendre la deuxième place dans l’étape reine de montagne, à quelques secondes à peine d’Adam Yates, pour une 5ème place au général final, Thibaut Pinot s’était montré soulagé dans des propos rapportés par cyclismactu.net , même s’il espérait la victoire : « Mon but aujourd'hui était de gagner : gagner en courant juste. Je savais que ça allait se courir dessus au début de l'ascension finale. J'ai laissé faire, j'ai fait un peu le mort. J'aurais peut-être dû réagir tout de suite quand Adam Yates a attaqué. J'avais une cartouche à placer pour tenter de le reprendre dans le final. Il ne me manque pas grand-chose mais je suis content de cette deuxième place : le plus fort a gagné. Je suis là où je voulais être, enfin, sur une vraie étape de montagne. Ça fait beaucoup de bien car j'avais pas mal de doutes ces derniers jours. C'est une bonne satisfaction. Je loupe la victoire de peu, mais l'objectif est largement rempli ».

« Un Grand Tour, c’est différent »

Dans la foulée, le champion français déclarait à l’évocation du Tour d’Italie, l’un des derniers grands moments de sa carrière : « Ça me permet de préparer le Giro plus sereinement. Il m'a manqué un peu de jambes par rapport à Yates, mais il était le plus fort, il méritait sa victoire. Pour ma dernière participation, c'est bien de finir sur une bonne note. Je sais que je suis à un bon niveau mais sur un Grand Tour c'est différent, on va prendre jours après jours jusqu'à Rome. »

Pinot arrive masqué au Giro

A la lecture des mots du coureur de la Groupama-FDJ, on comprend qu’il préfère aborder le Giro profil bas, afin de ne pas attirer l’attention et de s’éviter un maximum de pression. Il est clair que Thibaut Pinot arrive un peu « masqué » dans ce Tour d’Italie, où personne ne parle de lui et ne l’attend, alors que ses jambes apparaissent en approche du top. Du fait de sa personnalité soumise à des hauts et bas lorsque la pression est trop forte, cette stratégie apparaît idéale pour espérer les plus grands résultats en Italie. D’ailleurs, à ce titre, il est au final peut-être préférable que le Français n’ait fini que deuxième derrière Adam Yates samedi dernier. Le meilleur est peut-être à venir…