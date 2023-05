Cyclisme : Le général ou les étapes pour Pinot au Giro ?

Alexandre Higounet

A quelques jours du début du Tour d’Italie, un questionnement stratégique se présente devant Thibaut Pinot, dont les excellents résultats lors du dernier Tour de Romandie, terminé à la 5ème place au général après avoir frôlé la victoire dans la grande étape de montagne, témoignent de la grande forme en approche : doit-il jouer le général ou chasser les étapes ? Réponse.

Alors que le Tour d’Italie va débuter en fin de semaine, une question stratégique de premier plan se pose pour Thibaut Pinot, qui arrive au Giro avec une excellente condition physique et une grande motivation doublée d’une absence de pression, supportée essentiellement par le duo Roglic-Evenepoel. Doit-il se contenter de chasser les étapes, en espérant réaliser quelques exploits en haute montagne ? Ou doit-il profiter de ce contexte très favorable pour avancer « masqué » au général dans l’espoir fou de terminer sur le podium voire mieux ?

Pour Guimard, il doit jouer les étapes

Interrogé à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard n’a pas fait mystère de la stratégie que lui adopterait pour Pinot s’il était à ses côtés : « C'est l'ambiguïté. C'est d'ailleurs souvent le cas pour les coureurs qui peuvent faire un top 10 voire un top 5, mais qui sont aussi capables d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur et des étapes. Je serais Pinot, les premières étapes je finirais dans l'autobus et après je joue, comme faisait Richard Virenque. Mais ce n'est pas évident de se dire qu'il faut se relever les premiers jours. »

Il y a une partie beaucoup plus fine à jouer…

A l’analyse, ce parti-pris apparaît bien prématuré. Si ses jambes et sa motivation sont au top, pourquoi Pinot ne tenterait-il pas de maintenir ses chances au général, sans que l’on parle de lui, pour surgir la dernière semaine si vraiment sa condition arrive à son pic ? De plus, rien n’empêche le Français de poursuivre cette ascension masquée vers le podium tout en allant décrocher une ou deux étapes au préalable. Les deux sont loin d’être incompatibles, d’autant que garder le général en tête, sans la pression qui va avec, permettrait à Pinot de se maintenir dans un contexte mental de top niveau sans en subir les affres. Il y a donc probablement une partie beaucoup plus fine à jouer que celle que suggère Cyrille Guimard dans sa chronique.