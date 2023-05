Cyclisme : La voie se libère pour Alaphilippe chez AG2R

Alexandre Higounet

Greg Van Avermaert, l’un des leaders de l’équipe AG2R Citroën pour les classiques, vient d’annoncer qu’il mettrait un terme à sa carrière au terme de la saison. Cette annonce confirme dans les faits qu’une piste se dégage en vue d’une signature de Julian Alaphilippe en fin de saison. Analyse.

Ces dernières heures, le champion belge Greg Van Avermaert a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à 37 ans, au terme de cette saison : « Mon aventure dans le cyclisme professionnel se terminera après cette saison. Même si cette décision a été difficile à prendre, lorsque je me retourne, je suis extrêmement fier de ce que j’ai accompli. (…) Jusqu’à la fin de la saison, je veux donner le meilleur de moi-même - comme je l’ai fait dès le premier jour où j’ai décidé de me mettre au vélo - ensemble avec mon équipe AG2R Citroën, que je remercie pour sa confiance et son état d’esprit depuis que je suis arrivé il y a trois saisons. J’espère obtenir encore de bons résultats et terminer en beauté ».

Cyclisme : Alaphilippe a son plan pour le Tour https://t.co/83SpAPoDsf pic.twitter.com/mDf30WjJFN — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Oliver Naesen probablement pas conservé non plus

L’annonce de Greg Van Avermaert vient confirmer dans les faits qu’un grand changement est programmé l’an prochain dans l’effectif de l’équipe AG2R pour les classiques. Car outre Van Avermaert, l’autre ténor belge de l’équipe tricolore, Oliver Naesen, ne sera très probablement pas conservé lui non plus, alors que son contrat prend fin en décembre 2023.

AG2R Citroën cherche un nouveau grand leader de classiques

Tout cela tend à confirmer qu’une voie est en train de se libérer pour l’arrivée de Julian Alaphilippe, l’équipe de Vincent Lavenu ayant la volonté de rebâtir un effectif « classiques » autour d’un nouveau grand leader. Il y a quelques semaines, l’équipe française a ainsi amorcé des mouvements en direction de Christophe Laporte, qui était en fin de contrat avec Jumbo-Visma au terme de la saison. Mais ces mouvements se sont vite avérés vains, Laporte ayant trouvé un accord avec la formation hollandaise pour prolonger. Mais pour Alaphilippe, dont il apparaît probable qu’il sera mis à disposition par la Quickstep-Soudal, la situation apparaît beaucoup plus simple. Alaphilippe sera probablement sur le marché, et le contexte semble bel et bien réuni pour qu’AG2R Citroën prenne position pour le récupérer.