Cyclisme : Alaphilippe sera bien sur le marché !

Alexandre Higounet

Même s’il lui reste un an de contrat avec la formation Soudal-Quickstep de Patrick Lefévère, il apparaît désormais quasiment certain que le double champion du monde Julian Alaphilippe sera mis sur le marché par son équipe à l’occasion du prochain marché des transferts en fin de saison. Explication.

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec la formation Soudal-Quickstep, il apparaît désormais quasiment certain que Julian Alaphilippe sera sur le marché en fin de saison, mis à disposition par la formation belge. Depuis plusieurs mois, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, ne fait pas mystère qu’il attend plus de son champion français en comparaison du salaire qu’il touche au sein de l’équipe. A l’occasion d’un podcast de RMC relayé par cyclismactu.net , il avait notamment déclaré : « On peut dire heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde. A part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi. Je l'aime bien, comme tout le monde. (…) Mais je dois être réaliste, il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats ».

Cyclisme : Alaphilippe a son plan pour le Tour https://t.co/83SpAPoDsf pic.twitter.com/mDf30WjJFN — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Quickstep-Soudal l’a déjà proposé l’hiver dernier

Il y a quelques jours, le quotidien l’Equipe avait apporté de nouvelles révélations sur le dossier, indiquant qu’à l’intersaison, Patrick Lefévère avait déjà missionné l’agent du coureur français afin qu’il lui trouve une nouvelle formation, Soudal-Quickstep étant prête à lui rendre sa liberté s’il trouvait ailleurs un nouveau contrat à sa convenance. Selon l’Equipe , l’agent avait notamment mené des négociations avec l’équipe Israel Premier-Tech, sans qu’elles aboutissent au final.

Cette fois, les équipes françaises pourront bouger...

Ce mouvement de Patrick Lefévère l’hiver dernier ne laisse guère de doute sur ses intentions pour la fin de saison, alors que Julian Alaphilippe n’a pas été en mesure de répondre présent pendant la campagne des classiques. Sauf revirement de situation, éventuellement grâce à un Tour de France exceptionnel, il mettra de nouveau Alaphilippe sur le marché. Et à l’inverse de l’an dernier, où les équipes françaises n’avaient pas d’ouverture budgétaire, elles sont désormais trois à être en situation de lui proposer quelque chose : AG2R, Arkea-Samsic et Total Energies.