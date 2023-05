Cyclisme : L’appel de Gaudu à Pinot pour le Tour !

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien l’Equipe, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ pour le Tour de France, n’a pas caché qu’il visait le podium à Paris. Au passage, le grimpeur breton n’a pas manqué d’adresser un appel à son compère Thibaut Pinot afin que ce dernier vienne l’aider sur le Tour après son Tour d’Italie. Peut-il être entendu ? Analyse.

Pendant que Thibaut Pinot participe à son dernier Tour d’Italie, dans l’espoir de finir parmi les tous meilleurs du classement général, avec pourquoi pas une grande surprise à la clé, David Gaudu entame lui sa préparation en vue du Tour de France, avec un stage de trois semaines en altitude à Tenerife, avant un retour à la compétition lors du Criterium du Dauphiné Libéré.

Cyclisme - Giro : Pinot poursuit sa stratégie… https://t.co/T71KNNGPag pic.twitter.com/akiFJ1bbOq — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

« Pour le podium, c’est peut-être l’année ou jamais »

Interrogé par l’Equipe , le leader de la Groupama-FDJ ne cache pas qu’il vise une place sur le podium à Paris, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « L'objectif est d'aller chercher le podium. On sait qu'il y a deux grands favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Derrière, il y a une palanquée d'outsiders et je suis dans ce groupe. C'est ce qui m'a toujours fait rêver depuis petit. Je préfère ça à une victoire, même dans l'étape reine. [...] C'est peut-être l'année ou jamais pour faire podium. Surtout quand on voit les jeunes qui poussent derrière, les Juan Ayuso, les Remco Evenepoel, ce sera de plus en plus difficile ».

« Si Thibaut est là, je sais qu’il se défoncera à 2000 % »