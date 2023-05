Cyclisme - Giro : Pinot poursuit sa stratégie…

Alexandre Higounet

Au soir de la cinquième étape, qui l’a vu échapper aux chutes qui ont émaillé la fin de course, alors que Remco Evenepoel et Primoz Roglic sont tombés, Thibaut Pinot a été interrogé sur la perspective de terminer le Tour d’Italie sur le podium, comme Warren Barguil l’avait pronostiqué. Décryptage de la réponse du leader de la Groupama-FDJ.

En début de semaine, Warren Barguil, qui côtoie chaque jour Thibaut Pinot dans le peloton du Giro, étant aux premières loges pour constater du niveau de forme et de la motivation du leader de la Groupama-FDJ, a livré son pronostic sur le classement final de l’épreuve à l’occasion de l’émission d’ Eurosport , Bistrot Vélo. Le leader de la Team Arkea-Samsic a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je mets Thibaut Pinot sur le podium final. Il est très relâché et en très bonne condition, donc je le vois sur le podium à la fin du Giro ».

« Le podium ? J’en suis très très très loin… »

A l’arrivée de la cinquième étape, au cours de laquelle il a conforté son maillot de meilleur grimpeur sans avoir été touché par les chutes, à l’inverse des deux grands leaders de la course Remco Evenepoel et Primoz Roglic, Thibaut Pinot a été interrogé sur les propos de Warren Barguil et sur la perspective de terminer sur le podium à Rome. Le leader de la Groupama-FDJ a répondu : « D’accord avec Warren Barguil ? Je suis d’accord… J’aimerais bien être d’accord ! (sourire) Mais la réalité est toute autre. Pour l’instant, je ne me fixe pas de limite, je vais faire la plus belle course possible. On verra où ça va nous mettre, mais le podium est très très très loin ».

Pinot veut rester « masqué » au classement général

Comment décrypter les propos du champion français ? Ils confirment que Thibaut Pinot maintient au mieux sa stratégie initiale, visant à avancer « masqué » au maximum pour le classement général, afin d’éloigner les regards médiatiques et la pression qui va avec. Et d’éloigner également les regards des grands leaders du Giro, à commencer par Remco Evenepoel et Primoz Roglic. En ce sens, la réponse de Pinot apparaît parfaite.