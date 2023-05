Cyclisme - Giro : Pourquoi on peut rêver grand pour Pinot

Alexandre Higounet

A la faveur des différents propos tenus après l’étape de lundi, qui l’a vu récupérer le maillot de la montagne, que ce soit par le coureur lui-même ou par son directeur sportif, on comprend que Thibaut Pinot est bel et bien dans une démarche de top niveau sur ce Giro, avec des ambitions très élevées pour le classement général. Explication.

Lundi, à l’occasion de la troisième étape, Thibaut Pinot a sprinté deux fois au sommet des cols pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur du Giro, sans pour autant faire trop d’efforts. A l’arrivée, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le Français ne prêtait pas trop attention à ce maillot, préférant plutôt focaliser sur la relance de l’équipe après la légère perte de temps concédée sur le duo Evenepoel-Roglic la veille du fait d’une cassure dans le peloton suite à une chute dans la final : « Après un début de Giro pas spécialement bon, j'avais envie de me faire plaisir. Si le fait de porter le maillot de meilleur grimpeur peut permettre de remettre un peu de couleurs dans l'équipe et de repartir sur des bonnes bases pour le reste de la première semaine, c'est plutôt cool. C'est un petit bonus et cela me fait plaisir d'avoir ce maillot pour la première fois [...] Le maillot bleu est un maillot qui m'attire, mais ce n'est pas un objectif sur les trois semaines. Je changerai peut-être d'avis lors de la dernière semaine course, on verra ».

« On est focalisés sur nos objectifs initiaux »

De même, le directeur sportif de la Groupama-FDJ, Sébastien Joly, a lui aussi insisté sur ce point sur le site de l’équipe, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Thibaut a pris le maillot de façon assez naturelle, et c’est bien pour le moral. On a aussi réussi à courir davantage groupés aujourd’hui (lundi), et c’était le plus important pour nous. Les objectifs initiaux restent les mêmes, on est focalisés là-dessus ».

Dans une démarche de très haut niveau

Que soient les propos de Thibaut Pinot ou ceux de Sébastien Joly qui laisse entendre qu’il a sérieusement remobilisé l’équipe autour de son leader dimanche soir, ils confirment une chose : le coureur français est actuellement dans une démarche de très haut niveau, visant à l’amener au meilleur classement possible à l’arrivée à Rome, avec un podium et pourquoi pas mieux si les circonstances s’y prêtent. D’autant qu’il évolue totalement libéré sachant qu’il s’agit de sa dernière saison.