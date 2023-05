Cyclisme - Giro : Barguil confirme pour Thibaut Pinot !

Alexandre Higounet

Invité de l’émission Bistrot Vélo sur Eurosport, Warren Barguil, qui a débuté son premier Giro en fin de semaine dernière, a livré son pronostic pour le Tour d’Italie, n’hésitant pas à placer Thibaut Pinot parmi les tous meilleurs de la course. Les propos du leader de la Team Akea-Samsic confirment que le coureur de la Groupama-FDJ est aujourd’hui en grande forme. Et en position idéale.

Alors qu’il a démarré le Giro comme leader de la Team Arkea-Samsic, avec l’ambition prioritaire de remporter une étape tout en essayant de ne pas négliger le classement général, Warren Barguil a pu observer avec attention l’attitude général de Thibaut Pinot, ainsi que récupérer au cœur du peloton quelques indices visuels qui ne trompent pas sur son niveau de forme.

« Je le vois sur le podium à la fin »

Invité de l’émission hebdomadaire d’ Eurosport Bistrot Vélo lundi soir, Warren Barguil n’a pas fait mystère de son impression sur le leader de la Groupama-FDJ ainsi que sur ses possibilités à l’occasion de ce Tour d’Italie, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , alors qu’on lui demandait de livrer un pronostic pour le classement général : « Je mets Thibaut Pinot sur le podium final. Il est très relâché et en très bonne condition, donc je le vois sur le podium à la fin du Giro ».

Il n’a jamais abordé un Grand Tour aussi bien