Alaphilippe prépare son transfert, une grande nouvelle tombe

Arnaud De Kanel

Encore loin de son meilleur niveau et après une campagne de classiques ratée, Julian Alaphilippe est de plus en plus menacé chez la Soudal-Quick Step. Le double champion du monde ne donne plus satisfaction à son patron Patrick Lefevere et il pourrait même s'en aller à la fin de l'année.

Malgré un début de saison encourageant marqué par sa victoire sur le Faun Ardèche Classic, Julian Alaphilippe est passé à côté des classiques flandriennes et ardennaises. Pris de malchance, il avait chuté au Tour des Flandres et avait été contraint de renoncer à l'Amstel Gold Race ainsi qu'à la Flèche Wallonne. Il avait effectué son retour sur Liège-Bastogne-Liège dans un simple rôle d'équipier de Remco Evenepoel, victorieux à l'arrivée. Depuis l'éclosion du Belge, Alaphilippe n'est plus en odeur de sainteté chez la Soudal-Quick Step. Patrick Lefevere ne cesse de répéter que ses performances actuelles ne justifient pas son salaire. Plusieurs équipes se tiennent à l'affût pour sauver le soldat Alaphilippe.

Le patron d’Alaphilippe règle ses comptes et balance sur son avenir https://t.co/zT7sRfHoAw pic.twitter.com/uoEqTLHrsH — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Les Français surveillent Alaphilippe

Bien qu'il lui reste encore un an de contrat, le double champion du monde pourrait s'en aller plus tôt que prévu au vu des relations froides qu'il entretient avec son patron. A en croire les dernières rumeurs, les équipes françaises seraient intéressées. Parmi-elles, on retrouve AG2R, Arkea-Samsic et Total Energies. La première se cherche un nouveau leader puisque Greg van Avermaet a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. AG2R avait même tenté de recruter Christophe Laporte, preuve que l'équipe française est prête à faire une folie. Pour cela, il faudra que le Wolfpack accepte de libérer son coureur et ce n'est pas impossible.

Alaphilipe proposé à Israël-Premier Tech