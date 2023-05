Le patron d’Alaphilippe règle ses comptes et balance sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant le début du Giro, Patrick Lefèvère s'est prononcé sur plusieurs sujets. Le manager a évoqué les ambitions de Remco Evenepoel, mais aussi sa relation avec Julian Alaphilippe. En difficulté depuis plusieurs mois, le coureur français a été la cible de critiques de la part de son dirigeant. Il s'est expliqué ce vendredi.

Champion du monde en 2020 et 2021, Julian Alaphilippe est bien loin de son meilleur niveau. Le Français manque cruellement de réussite ces derniers temps, enchaînant les chutes et pépins physiques. Dernièrement, il a été contraint de se retirer de la Flèche Brabançonne et de l'Amstel Gold Race en raison de douleurs au genou. Le coureur de la Soudal Quick-Step ne fait plus l'unanimité et son patron, Patrick Lefévère, n'a pas hésité à hausser le ton ces dernières semaines. Ce vendredi, il est revenu sur la situation d'Alaphilippe et ses coups de gueule.

« On a voulu me faire dire plus que ce que j'ai vraiment dit »

« On a voulu me faire dire plus que ce que j'ai vraiment dit. Si vous lisez ou écoutez mes interviews comme la dernière chez vous en France (RMC), je n'ai jamais rien dit d'autre que mon mécontentement face à son manque de résultats. Je suis le patron d'une équipe qui l'emploie, je suis donc en droit de faire ce constat. Je n'ai jamais dit qu'il était responsable, mais je refuse de l'être comme certains semblent l'affirmer en interprétant très mal mes propos » a déclaré le manager belge, qui n'a pas hésité à tacler les médias français.

« J'ai l'impression de ne plus avoir le droit de m'exprimer »

« J'ai l'impression de ne plus avoir le droit de m'exprimer à son sujet sans que tout le monde me tombe dessus, surtout en France. J'ai toujours payé mes coureurs à leur juste valeur. Julian le sait. Depuis ses débuts chez nous, on s'est toujours mis à table ensemble pour prolonger et renégocier son contrat toujours à la hausse » a lâché Lefévère à L'Equipe.

