Cyclisme : Thibaut Pinot en route vers le Tour

Au soir de l’arrivée de son dernier Tour d’Italie, qu’il a terminé avec le maillot de meilleur grimpeur sur le dos et à une excellente cinquième place finale au classement, Thibaut Pinot a rapidement répondu favorablement aux questions entourant sa volonté de participer au prochain Tour de France. Si l’on écoute les arguments développés par Marc Madiot sur le sujet, la tendance est clairement favorable au champion français. Explication.

Avec son excellente cinquième place au Giro, Thibaut Pinot n’a pas tardé à répondre favorablement aux questions d’ Eurosport lui évoquant une éventuelle participation au prochain Tour de France, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'ai envie d'être sur le Tour. J'espère que j'aurai des réponses rapidement. Avec les jambes que j'ai, ce que j'ai prouvé, avec ce top 5 sur le Giro... je suis motivé, j'ai envie d'aider l'équipe, donc j'ai envie d'y être. Après, la décision ne m'appartient pas, mais qu'elle soit positive ou négative, j'espère que je saurai ça rapidement car j'ai besoin de me projeter rapidement sur la suite de la saison ».

« J’en ai encore dans les jambes »

Logiquement, le leader de la Groupama-FDJ ne manque pas d’arguments en faveur de sa sélection pour le Tour, entre sa cinquième place finale, son maillot de meilleur grimpeur, son attitude offensive tout au long de l’épreuve et sa condition physique à l’arrivée, lui qui finit loin d’être fatigué selon ses dires, comme relayé par cyclismactu.net : « Je sais qu'il ne faut jamais rien lâcher sur le Giro et que tout peut se jouer sur les dernières étapes. Obtenir en plus le maillot de meilleur grimpeur tout en visant le classement général n'est pas facile et c'est une fierté supplémentaire. J'ai toujours cru en mes capacités. Je me sens apaisé car j'ai réussi à revenir à ce niveau-là. Physiquement, c’est peut-être le Grand Tour que je finis le mieux, ça montre que j'en ai encore dans les jambes. Je suis fier de moi d'y être arrivé ».

