Jackpot sur le Tour de France, Marion Rousse va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse met tout en œuvre pour promouvoir le cyclisme féminin, et cela commence à payer puisque l'épreuve est diffusée depuis l'année dernière par France Télévisions. Néanmoins, les disparités concernant les primes restent très importantes face au Tour de France masculin.

A un mois du début du Tour de France, qui s'élancera de Bilbao le 1er juillet, tout se met en place, y compris le montant des primes. Pour cette 110e édition, ce sont plus de 2M€ qui seront distribués aux coureurs et aux équipes selon les différents classements, les victoires d'étapes ou encore les différents passages aux sprints intermédiaires et aux sommets des cols. Les primes pour le Tour de France Femmes, qui partira Clermont-Ferrand le 23 juillet, ont également été dévoilées. Et sans surprise, la différence est abyssale.

Le Maillot Jaune paye dix fois moins chez les femmes

Pour commencer, le vainqueur finale du Tour de France remportera 500 000€. Pour les femmes, c'est dix fois moins. Celle qui remportera le Tour le 30 juillet prochain touchera donc 50 000€ soit autant que le 5e du général chez les hommes. Le rapport est quasiment le même pour la coureuse qui remportera les classements annexes puisque, les porteuses du maillot à pois (meilleure grimpeuse), du maillot vert (meilleure sprinteuse) et du maillot blanc (meilleure coureuse de moins de 25 ans) empocheront chacune 3 000€ à l'issue des huit étapes contre 25 000€ pour leurs homologues masculins.

Les autres différences majeures

Mais ce n'est pas tout puisque la disparité se retrouve également sur les classements d'étapes. Chez les hommes, le vainqueur d'une étape remporte 11 000€ tandis que le 2e obtient 5 500€ et le troisième 2 800€. Au total, les 20 premiers de chaque étape sont récompensés. Du 4e, qui touche 1 500€ au 20e qui récupère 300€. Sans surprise, c'est beaucoup moins généreux chez les femmes puisque seules les cinq premières de chaque étape touchent un chèque allant de 4 000€ pour la gagnante à 400€ pour la 5e. A titre de comparaison, passer le col du Galibier en tête sur le Tour de France masculin rapporte 5 000€.

Une visibilité grandissante pour le Tour de France féminin

Des différences qui sont donc très importantes, mais qu'il faut également nuancer par le fait que le Tour de France Femmes dure trois fois moins longtemps que celui des hommes. Huit étapes contre 21 pour les hommes qui parcourront 3 404km quand les femmes rouleront pendant 956km. Cependant, on peut également noter de belles avancées. En effet, l'édition 2022 du Tour de France Femmes a été un succès d'audience, au point que France Télévisions ait décidé de faire basculer l'épreuve de France 3 vers France 2, comme pour les hommes. « Cela restera sur 2 h 30 de direct. Par contre, on passera de France 3 à France 2. Cela montre que ça a marché, ce n’est pas une anecdote », annonçait récemment Marion Rousse, président du Tour de France Femmes. « Il y aura une étape diffusée en prime, avec une arrivée à 20 h. C’est du jamais vu. Ce sera celle du Tourmalet, le samedi. Ce sera un coup de projecteur énorme sur le cyclisme féminin. Ce sont des nouveautés non négligeables », ajoutait la compagne de Julian Alaphilippe. Marion Rousse aura donc un été très animé entre son rôle de consultante pour France Télévisions sur le Tour de France masculin du 1er au 23 juillet, puis dans la foulée la gestion du Tour de France Femmes dont l'engouement ne cesse de grandir, avec l'espoir qu'un jour Annemiek van Vleuten ou encore Demi Vollering gagnent autant que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pour leurs exploits.

Prime pour le classement général du Tour de France chez les hommes

1er : 500.000 euros (maillot jaune, vainqueur du Tour)

2e : 200.000 euros

3e : 100.000 euros

4e : 70.000 euros

5e : 50.000 euros

6e : 23.000 euros

7e : 11.500 euros

8e : 7600 euros

9e : 4500 euros

10e : 3800 euros

11e : 3000 euros

12e : 2700 euros

13e : 2500 euros

14e : 2100 euros

15e : 2000 euros

16e : 1500 euros

17e : 1300 euros

18e : 1200 euros

19e : 1100 euros

Du 20e au 160e : 1000 euros

Prime pour le classement général du Tour de France Femmes

1ère : 50.000 euros (maillot jaune final sur le Tour de France Femmes)

2e : 25.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 8000 euros

5e : 4000 euros

6e : 3000 euros

7e : 2000 euros

8e : 1500 euros

9e : 1500 euros

10e : 1500 euros

De la 11e à la 15e : 1200 euros