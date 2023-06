Tour de France : Grande nouvelle, Alaphilippe lâche un message fort

Jean de Teyssière

426 jours. La dernière victoire de Julian Alaphilippe sur une course du World Tour a eu lieu le 5 avril 2022. Plus d'un an après, le cycliste de Soudal-Quick Step a renoué avec le succès en remportant la deuxième étape du Critérium du Dauphiné entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu ce lundi. Et à 26 jours du début du Tour de France, il a lâché un énorme message à la concurrence.

Il y avait du Cristiano Ronaldo dans ce Julien Alaphilippe du 5 juin ! Non pas pour sa capacité à jongler ou envoyer des frappes de 40 mètres en lucarne mais plutôt pour sa capacité de résilience et surtout, sa célébration à l'arrivée de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Vainqueur entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu, le double champion du monde sur route 2020 et 2021 a savouré sa première victoire depuis plus d'un an en World Tour en effectuant la fameuse célébration de CR7 : calma, calma. De quoi le rendre ivre de bonheur, comme il l'a concédé à l'arrivée.

« Gagner une étape au Dauphiné, on ne pouvait pas rêver mieux »

A l'arrivée, Julian Alaphilippe évoquait un « grand soulagement », ajoutant : « ça fait du mal car la victoire a été difficile à aller chercher, mais elle fait du bien dans le sens où les derniers mois ont été longs. J'ai su rester patient et travailler dur pour retrouver le goût de la victoire. (...) Gagner une étape au Dauphiné, on ne pouvait pas rêver mieux. »

Cyclisme : Soudal-Quickstep allège la pression sur Alaphilippe ? https://t.co/w4A1O3pouR pic.twitter.com/azBLcj679p — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

« C'est prometteur »