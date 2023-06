Cyclisme : Soudal-Quickstep allège la pression sur Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

A quelques jours du départ du Dauphiné Libéré, passage important pour les coureurs en vue du Tour de France, et qui présente un parcours particulièrement montagneux, Wilfried Peeters, le directeur de la Soudal-Quickstep, a fait le point sur l’état d’esprit et les ambitions de l'équipe avant l’épreuve, où Julian Alaphilippe va faire son retour à la compétition. Décryptage.

Alors que le Dauphiné Libéré, une étape importante en vue du Tour de France, va débuter en fin de semaine, offrant aux coureurs un parcours particulièrement montagneux, Wilfried Peeters, le directeur sportif de l’équipe Soudal-Quickstep, s’est exprimé - dans des propos rapportés par cyclismactu.net - sur l’état d’esprit et les ambitions de la formation de Julian Alaphilippe, qui reviendra lui à la compétition après une longue phase de préparation en vue du Tour : « La plupart des coureurs commencent leur préparation pour le Tour de France après le stage en altitude que nous venons d'avoir. Julian (Alaphilippe) est de retour pour la première fois depuis les Classiques, tandis que Mauri (Vansevenant) revient de blessure. Notre plus grand objectif pour la semaine prochaine est de remporter une étape, et avec Ethan (Vernon), nous avons un gars qui peut surmonter certaines des ascensions et être rapide au sprint. Rémi (Cavagna) est quant à lui motivé pour le contre-la-montre individuel, donc on peut être confiant dans nos chances de faire un bon Dauphiné ».

Alaphilippe pas cité pour le général ni en premier pour les étapes

Comment décrypter les propos du patron de l’équipe belge sur l’épreuve ? A la lecture des mots tenus par Peeters, on comprend immédiatement que la Soudal-Quickstep ne compte pas sur Alaphilippe pour figurer au classement général, la formation belge semblant ne pas s’y intéresser, considérant ne pas avoir les éléments pour lutter sur ce plan. Peeters évoque surtout la chasse aux étapes. Et même sur ce plan, il ne cite pas Alaphilippe comme le meilleur candidat pour y parvenir, mais plutôt Ethan Vernon.

Ne pas lui rajouter de pression ?

A partir de là, deux interprétations apparaissent plausibles. Soit du côté de chez Soudal-Quickstep on préfère ne pas rajouter de la pression au coureur français, lui qui a déjà été pas mal pointé du doigt par le patron de l’équipe Patrick Lefévère, préférant le laisser monter en régime tranquillement avant le Tour, soit on se montre pessimiste sur les chances d’Alaphilippe d’être capable de performer en montagne, lui qui n’a jamais été un grimpeur naturel et qui a besoin d’être au top de sa condition pour passer les cols. Le scénario numéro un apparaît le plus probable.