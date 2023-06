Cyclisme - Tour : Ce signal très favorable pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Plus les jours passent et plus des signaux favorables remontent sur le niveau de forme de Julian Alaphilippe sur les routes du Dauphiné Libéré. En attendant la haute montagne à partir de vendredi, l’optimisme peut résolument être de rigueur au sujet du champion français, y compris en vue du Tour de France. Explication.

S’il ne constituait pas un test absolu pour Julian Alaphilippe, qui va surtout savoir à partir de vendredi s’il est en mesure de passer la haute montagne, une donnée très importante en vue du Tour de France, le contre-la-montre de mercredi constituait une étape loin d’être anodine pour le double champion du monde, notamment sur son niveau de forme. On pouvait certes être très rassuré par ce qu’avait démontré Alaphilippe lors de sa victoire d’étape, le leader de la Soudal-Quickstep ayant sorti de sa roue des coureurs comme Christophe Laporte au terme d’un final très exigeant, mais le Français avait alors rencontré un profil taillé pour lui.

Optimisme permis avant la haute montagne

Un chrono l’est par nature beaucoup moins, même s’il lui est arrivé d’en gagner. Or le résultat obtenu sonne comme une réjouissante confirmation pour Alaphilippe. 14ème de l’étape à 1’12’’ du vainqueur Mikkel Berg, et ce malgré un coup de chaud dans le final, le bilan est plus qu’encourageant. Il permet d’être résolument optimiste pour la haute montagne, que Julian Alaphilippe est en mesure de franchir avec les meilleurs lorsqu’il est au sommet de sa forme. Et il apparaît bel et bien en route pour atteindre ce top niveau.

« Je m’attendais à perdre plus de temps »