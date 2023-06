Cyclisme - Tour : Alaphilippe a son plan pour le début de Tour…

Alexandre Higounet

Dans moins d’un mois, le Tour de France va se lancer des routes escarpées et vallonnées du Pays Basque. Conscient qu’il doit se montrer au top niveau pour faire oublier sa première partie de saison malchanceuse et en demi-teinte, Julian Alaphilippe a bâti un plan de vol assez clair pour réussir son Tour. Analyse.

Alors qu’il est actuellement en plein Dauphiné Libéré, qui marque son retour à la compétition après une phase intense de préparation en altitude pour retrouver le coup de pédale de la montagne, Julian Alaphilippe garde bien sûr le Tour de France en tête, d’autant qu’il jouera gros cet été sur les routes de la Grande Boucle.

Tour de France : Grande nouvelle, Alaphilippe lâche un message fort https://t.co/l4wTTM1RQf pic.twitter.com/ZUFv0U8RcB — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Il va vouloir taper d’entrée

Cette année, avec une configuration particulière qui voit son départ rendu très exigeant par des étapes très vallonnées au Pays Basque avant un enchaînement très rapide en direction du massif pyrénéen, il faudra être à l’attaque dès la première étape, et Alaphilippe en a bien conscience, lui qui a reconnu les deux premières étapes récemment. Interrogé à l’occasion d’une mini conférence de presse organisée en visio avant le Dauphiné et relayée par cyclismactu.net , le Français a expliqué : « Les deux premiers jours ? Ça va être très dur, typique du Pays Basque. Ce sera vraiment un départ spectaculaire, qui va donner beaucoup de tension et de nervosité dans le peloton, avec beaucoup d’ascensions et des petites route. Cela va vraiment être deux jours explosifs ».

Prendre position rapidement au classement

Très clairement, cela vient confirmer qu’Alaphilippe est décidé à lancer son Tour de France au maximum et qu’il aimerait profiter des deux premières étapes, aux configurations très favorables à son profil, pour aller chercher une victoire et pourquoi pas lancer sa course de la meilleure des façons en s’installant au sommet du classement général. A priori, le plan de vol espéré par le Français ne devrait pas être loin de celui-là. Avec sa victoire lors de la deuxième étape du Dauphiné, on peut affirmer qu’il commence sous les meilleurs auspices. Nul doute que le double champion du monde aspire à répéter ce scénario lors de la première semaine de juillet.