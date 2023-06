Cyclisme - Tour : La réponse d’Alaphilippe à Lefévère !

Alexandre Higounet

En remportant la deuxième étape du Dauphiné Libéré de manière très convaincante lors d’un final pour costauds, Julian Alaphilippe a franchi un premier pas très important dans son retour vers la grande forme, et apporté une première réponse à la pression mise sur ses épaules depuis plusieurs mois par le boss de l’équipe Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère.

Comme analysé par le10sport.com depuis plusieurs semaines, Julian Alaphilippe joue gros sur le Tour de France, alors que Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a répété à plusieurs reprises depuis janvier qu’il attendait beaucoup plus de son leader, mettant en avant le salaire de coureur mondial qu’il perçoit au sein de la formation belge.

« J’arrive enfin à faire ce que je sais faire »

Si depuis, Lefévère s’est évertué à diminuer un peu la pression autour de son champion, le fait est qu’Alaphilippe avait bien perçu le message, surtout qu’il n’avait pas été en mesure de répondre lors de la campagne des classiques, perturbé de surcroît par une nouvelle chute. En remportant la deuxième étape du Dauphiné Libéré en costaud, en décollant littéralement de sa roue un coureur comme Christophe Laporte au terme d’un final extrêmement exigeant, où il n’était pas possible de se cacher, le double champion du monde envoie un signal fort sur son retour au top niveau. Après l’étape, il a déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je sentais que ça allait bien dans les jambes, j'ai vu que j'arrivais à remonter à l'avant plus ou moins facilement. J'ai décidé d'être patient et de faire mon effort au dernier moment. J'ai fait le bon choix en sautant dans la roue de Carapaz [...] Ça fait quelques semaines que je me sens bien sur le vélo et j'arrive enfin à faire ce que je sais faire. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et ça fait du bien ».

Un geste comme un message