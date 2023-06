Cyclisme : Crash-test ultime pour Gaudu au Tour de France

Alexandre Higounet

A un peu plus de quinze jours du grand départ du Tour de France au Pays Basque, David Gaudu, leader désigné de la Groupama-FDJ avec l’objectif d’un podium au classement général à l’arrivée sur les Champs-Elysées, va aborder l’épreuve avec une pression maximale sur les épaules, affrontant un cap très délicat mais qui pourrait grandement le renforcer. Analyse.

Pour le grimpeur breton David Gaudu, leader officiel de la Groupama-FDJ pour le Tour de France, les semaines qui viennent vont constituer une grande épreuve mentale dont il ressortira grandement renforcé s’il la franchit avec succès. Il va en effet aborder le mois de juillet avec une pression maximale sur les épaules.

La présence de Pinot augmente mécaniquement la pression

Tout d’abord, il assume bien sûr la pression naturelle d’un grand leader déclaré du Tour, qui vise un podium sur les Champs-Elysées. Mais cette fois, Gaudu aura à ses côtés Thibaut Pinot, que la France rêve de voir réaliser un grand Tour pour sa dernière année de carrière et dont on ne connaît pas bien les limites aujourd’hui, y compris au niveau du classement général, alors qu’il sort en pleine bourre du Giro et qu’il arrive totalement libéré sur la Grande Boucle. Officiellement, Pinot se mettra au service de Gaudu, mais il apparaît évident qu’il est plus qu’un équipier. Sa présence instaure mécaniquement une pression supplémentaire sur les épaules du leader car une comparaison sera obligatoirement faite sur les niveaux de forme et les potentiels respectifs de chacun.

S’il répond présent, Gaudu bétonnera son mental pour l’ensemble de sa carrière